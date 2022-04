Rocco Veenboers Awakenings is 25 jaar: ‘Komt er nog een permanent festivalterrein?’

Rocco Veenboer gaf in 1997 met Pasen voor het eerst een Awakeningsfeest in de Gashouder in Amsterdam-West. Dit weekend is het 25-jarig jubileum: van pionier tot marktleider.

“Een maatje van mij woonde in de buurt van de Gashouder en kreeg een folder in de brievenbus waarin stond dat de gemeente de ruimte wilde verhuren.” 25 jaar later heeft de 54-jarige Veenboer van die Gashouder de technotempel van de wereld gemaakt en miljoenen bezoekers op zijn feesten gehad. Iedere techno- of houseartiest wil op Awakenings staan.

Een week voordat met Pasen de feesten in de Gashouder weer losbarsten en er tegelijkertijd ook een tweedaags festival in Spaarnwoude is, zit de eigenaar die er om bekendstaat niets aan het toeval over te willen laten en perfectionistisch te zijn, nog op Bonaire. “Dat ik dat zou kunnen had ik enkele jaren geleden ook niet verwacht,” vertelt hij. “Maar door corona heb ik geleerd dat veel online kan. En ik probeer tegenwoordig een meer adviserende rol aan te nemen.”

Leegloop van professionals

Getwijfeld in coronatijd of zijn bedrijf het zou overleven, heeft hij niet. “Over Awakenings heb ik mij geen zorgen gemaakt, want grote evenementen overleven het langst en staan als eerste weer op. Maar de leegloop van professionals in onze sector, die zal nog jaren voelbaar zijn. En persoonlijk kreeg ik te maken met het verlies van mijn vader en van een vriendin die maar 43 is geworden. Dat plaatst alles ook in een ander perspectief.”

Awakenings is, net als onder andere ID&T, afgelopen september overgenomen door het Britse Superstruct Entertainment, dat in heel Europa festivals organiseert. Veenboer verkocht zijn laatste aandelen in Awakenings en werd aandeelhouder bij Superstruct, waarna hij direct vijf jaar bijtekende als directeur. “Ik heb afgesproken dat ik in deze periode op een zelfgekozen moment kan aftreden als directeur en alleen nog een adviserende rol heb voor Awakenings en Superstruct.”

Het is niet de eerste keer dat Awakenings is overgenomen. In 2013 kocht de Amerikaanse megalomane multimiljardair Robert Sillerman met zijn bedrijf SFX Entertainment wereldwijd feestorganisatoren op, waaronder Awakenings en ID&T. Veenboer ontving 17 miljoen euro voor zijn aandelen en bleef directeur, maar SFX werd een fiasco en enkele jaren later kreeg hij weer een deel van de aandelen in handen.

Eerste legale houseparty’s

Met die SFX-miljoenen kocht hij in 2018 het Lloyd Hotel in Oost. “Ik ben niet gedreven door geld, ik zit er echt in voor de long run,” zei hij na die overname. Maar anderhalf jaar later verkocht hij het hotel weer met enkele miljoenen winst. Perfectionistisch als hij is, lukte het hem niet om Awakenings en de transformatie van het hotel alleen te leiden. “Ik werkte 70 uur per week en was daarnaast veel tijd kwijt doordat mijn moeder ziek werd en later overleed. Toen heb ik gekozen voor mijn gezin en Awakenings.”

Terug naar begin jaren 90. Een studie antropologie verloopt niet zoals zou moeten, omdat Veenboer vooral de muziek in de beruchte nachtclub RoXY aan het Singel aan het bestuderen is. Hij wordt ‘gegrepen door het housevirus’. “Dat was voor mij een revolutie. En techno later ook.” Hij stopt met zijn studie en gaat housefeesten organiseren. In 1993 maakt hij samen met de gemeente en politie beleid ‘voor de eerste legale houseparty's’ in de Gashouder.

Hij geeft er meerdere succesvolle feesten, maar in 1997 wordt de house ingeruild voor techno en moet hij een nieuwe naam bedenken. Het wordt Awakenings, de naam die Veenboer ieder feest luid door de microfoon schreeuwt. Detail: omdat Veenboer er bij toeval achterkwam dat met Pasen de wederopstanding van Jezus wordt gevierd, kwam hij op de naam.

Reggaefase

Hij zet techno op de kaart in Nederland door op Awakenings een mix van internationale artiesten en lokaal talent te laten optreden, gekoppeld aan grote shows die nieuw zijn voor het publiek. “Wij zijn een springplank geweest voor Nederlandse technoartiesten als Joris Voorn, Bart Skils en Steve Rachmad,” zegt Veenboer, die zich tegenwoordig minder bemoeit met de line-up. “Ik ben net 54 geworden en zit nu in een reggaefase. Ik luister minder techno, maar heb twee uitstekende boekers.”

Gevraagd naar wat zijn beste herinneringen aan Awakenings zijn, hoeft hij niet lang na te denken. “Het lukte op het eerste festival in 2001 om met 10.000 bezoekers uit de kosten te komen. Die dag was het tropisch warm en reed de brandweer zelfs het veld op om bezoekers nat te spuiten. En dat we afgelopen oktober tijdens Amsterdam Dance Event (ADE) na lange tijd weer feesten mochten organiseren zal ook een speciale herinnering blijven.”

Ook zijn er minder goede herinneringen, zoals in 2006, toen Awakenings geen vergunning kreeg omdat er bij een voorgaande editie tientallen bezoekers met harddrugs werden aangehouden. “Dat was een vreemde tijd,” blikt Veenboer terug. “Je kreeg tientallen agenten in burger op de dansvloer op zoek naar iets, terwijl je in de jaren 90 nog je pillen kon laten testen op de dansvloer. Je fouilleert iedereen en je houdt je aan de regels. Honderd procent drugsvrij is een illusie. Dat lukt de overheid ook niet in bijvoorbeeld gevangenissen.”

Rocco Veenboer: 'Ik ben net 54 geworden en zit nu in een reggaefase.’ Beeld JULIE-BLIK-FOTOGRAFIE

Technominivakantie

Dat technomuziek en daarmee Awakenings van de underground de weg naar het grote publiek hebben gevonden, was afgelopen ADE te merken. Twee keer werd de Ziggo Dome uitverkocht. Dat lukte een technofeest nog nooit eerder. “Dat was eigenlijk een beetje toevallig,” vertelt Veenboer. “We mochten door corona ’s nachts geen feesten geven in de Gashouder en ik wilde geen bezoekers teleurstellen. Dus hebben we de Ziggo Dome er overdag bij genomen. Dat was misschien impulsief, maar als dat dan zo uitpakt, is dat heel tof.”

Dit jaar komt er naast het festival in Spaarnwoude ook een nieuw festival in Beekse Bergen eind juli, waardoor het totale aantal bezoekers naar 300.000 zal stijgen. Dat het festival in Spaarnwoude daardoor op termijn stopt, hoeft geen reden tot zorg te zijn voor vaste bezoekers, zegt Veenboer. “Daar liepen we tegen onze grenzen aan. Je mag daar tot 23.00 uur door en een camping erbij is niet mogelijk. In Beekse Bergen gaan we tot 01.00 uur ’s nachts door op het festivalterrein en dansen we dus een paar uur langer in het donker waardoor onze licht- en lasershow meer ruimte krijgt. Zo'n driedaags festival met die mogelijkheden is een lang bestaande wens van ons. Een technominivakantie. Dat is een hele extra beleving.”

Dat Amsterdam als festivalstad onder druk staat omdat steeds meer festivallocaties wegvallen door de verdichting van de stad, ziet Veenboer ook. “Ik ben daarom heel benieuwd of er aan de rand van de stad nog een veld of gebied bijkomt waar permanent festivals gegeven kunnen worden, zoals ooit gezegd is.”

Maar eerst zullen er aankomend weekend nog zes edities zijn. Of hij bij alle aanwezig is? “Sinds een jaar of zeven mis ik wel eens een editie, maar aankomend weekend ben ik overal bij.”