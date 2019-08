Rocco Veenboer verkoopt Lloyd Hotel

Lloyd Hotel. Beeld ANP

‘Ik ben niet gedreven door geld, ik zit er echt in voor de long run,’ zei Rocco Veenboer anderhalf jaar geleden tegen Het Parool. ‘Daarom zijn mijn dochters mede-eigenaar. Het gaat ook om diepgang, invulling en zingeving.’

Rocco Veenboer zat vorig jaar vol vuur. In 2016 had hij voor 18 miljoen euro de bakstenen gekocht van het Amsterdamse Lloyd Hotel. Vorig jaar voegde hij daar ook de exploitatie van het hotel aan toe.

Nu is het vuur uit. Veenboer, die in 2014 de door hem bedachte Awakeningsfeesten en -festivals voor 20 miljoen euro aan het Amerikaanse SFX sleet, bevestigt tegen Het Parool dat hij het Lloyd heeft doorverkocht. Uit zelfbescherming. “We liepen op persoonlijk vlak tegen grenzen aan, mijn vrouw, maar vooral ikzelf. Het bleek toch moeilijk als perfectionist zowel directeur van het Lloyd te zijn als van Awakenings. Dan zit je zo aan de zeventig uur per week.”

Verbouwing

Er gebeurde te veel tegelijk. Awakenings liep ‘minder vloeiend’ dan hij hoopte. Zijn moeder werd ziek – en overleed – en in zijn omgeving vielen vrienden weg. “Ik liep vast qua uren. Ik heb twee dochters van 5 en 7. Ik wil niet eindigen als de man die het vlees snijdt.”

“Toen de zorg voor mijn moeder erbij kwam, heb ik familie op nummer een gezet. Daarna kwam Awakenings en dan het Lloyd; het hotel zou het eerste zijn geweest dat ik zou gaan verwaarlozen.”

Hij maakte, na een jaar verbouwen, de tussenbalans op. “We zaten nog niet eens op de helft. We waren van 3 sterren naar 3,5 gegaan. Maar om naar vier te komen, is nog eens een klus van anderhalf jaar. Dat zagen we niet meer zitten.”

Veenboer zocht naar een uitweg. “Ik ben zelf gaan praten met partijen die iets in Amsterdam met hotels doen dat we goed en mooi vonden. We vonden er drie, zijn gaan zitten, gaan praten. Met eentje werd het exclusief.”

Maar samenwerken werd halfslachtig. “Ik had de bakstenen kunnen houden en de exploitatie verkopen. Maar ik zit niet graag op de achterbank, ik wil aan het stuur.” Dus kwam het tot een volledige verkoop. “Dat ging vrij snel. Afgelopen maandag hebben we getekend.”

Rocco Veenboer Beeld Harmen de Jong

De verkoop levert ruim 44 miljoen op, een miljoenenwinst in drie jaar. “Ik kan niet ontkennen dat we er goed uitkomen. Maar we hebben er ook geld in gestoken. Het was nooit de bedoeling dat we gingen poetsen om snel door te verkopen. Ik dacht echt dat het iets blijvends was.”

Hij twijfelt over de vraag of hij zich verslikt heeft in het Lloyd. “Ik weet niet of ik me erop verkeken heb. Misschien vind ik het wel niet leuk genoeg. Al het gedoe, het dagelijkse werk. Dat is gewoon niet wat me ligt. Ik kijk er met goed gevoel op terug. Maar verkoop is het juiste.”

Qua werk zet Veenboer nu alle kaarten op Awakenings en Drumcode. “Daar ben ik nog niet klaar. Misschien over een jaar of drie, vier, vijf. Maar de komende jaren moet en wil ik daar verantwoordelijkheid nemen.”