Roc Top scoort goed in Keuzegids mbo

Over de kwaliteit van het ROC Amsterdam kan niet veel gezegd worden omdat de school dit jaar niet heeft meegedaan aan de Job enquête waarop de resultaten van de Keuzegids deels gebaseerd zijn. Elke twee jaar wordt doormiddel van deze enquête onderzoek gedaan naar de tevredenheid van mbo-studenten.



Veel uitval leerlingen

''Daarom hebben we de cijfers van 2016 meegenomen in de Keuzegids," zegt Josefien van Pelt, "en toen scoorde het ROC Amsterdam niet goed.'' De cijfers over de doorstroom van leerlingen zijn wel up-to-date. ''We zien dat er vrij veel leerlingen uitvallen na het eerste jaar. Gemiddeld gezien gaan er dus minder studenten door naar het tweede jaar. Dit zegt wel wat over de kwaliteit van de school. '' Het ROC Amsterdam heeft zo'n 9132 eerstejaars.



ROC Top doet het daarentegen een stuk beter, vooral voor een school in de Randstad. ''We zien dat ze beter dan gemiddeld scoren op het vlak van docenten en begeleiding. Ze springen er zelfs een beetje uit. De opleiding medisch assistente scoort zelfs het beste,'' aldus Van Pelt.



ROC Top heeft rond de 985 eerstejaars studenten en is daarmee een relatief kleine mbo-school, met drie vestigingen.