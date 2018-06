ROC-studenten helpen mee bij voorbereiding SAIL

Zo'n 500 studenten zullen via de Sail Academy aan de slag gaan bij het evenement.



Sail hoopt op deze manier meer jongeren te betrekken in de organisatie. Volgens de roc's biedt de samenwerking studenten de mogelijkheid om in een praktijkomgeving te worden opgeleid.



Rondleidingen

De kick-off van Sail is het eerste evenement dat mede door studenten wordt georganiseerd. Verder helpen zij onder andere bij het bedenken van excursies voor bemanningsleden van de Tall Ships en nautische programma's.



Tijdens Sail worden de roc-studenten op verschillende locaties ingezet in het kader van hospitality en als servicemedewerker. De rondleidingen voor bemanningsleden van de schepen liggen ook in de handen van studenten.



Praktijk

Eerder hielpen studenten van Roc Amsterdam en Roc Flevoland mee in aanloop naar en tijdens Sail 2015. De nieuwe samenwerking in 2020 past in het streven van de onderwijsinstelling om theorie en praktijk vaker samen te brengen. "De lessen vinden steeds minder vaak in de schoolbanken plaats, maar juist daar waar het gebeurt."



De tiende edtitie van Sail Amsterdam wordt gehouden van 12 tot en met 16 augustus 2020.