ROC: nooit studenten geweerd om hoofddoek

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema, na gesprek met de opleider.



Raadslid Aysegül Kiliç van Denk stelde hierover vragen naar aanleiding van een Facebookbericht van een vrouw, die schreef dat zij bij meerdere kappersopleidingen de deur was gewezen, omdat zij weigerde haar hoofddoek af te doen.



Destijds zei een woordvoerder van het ROC van Amsterdam dat het inderdaad onmogelijk om het praktijkgedeelte van de kappersopleiding te volgen als een student haar hoofddoek niet wil afdoen.



Maar in gesprek met de gemeente stelt de opleider nu dat een dergelijke situatie nog niet is voorgekomen. Bovendien zou de student waaraan wordt gerefereerd zich nooit hebben ingeschreven bij de kappersopleiding en is die niet met het ROC van Amsterdam in gesprek getreden over deze kwestie, aldus de burgemeester.



Uit het gesprek is volgens de burgemeester ook gebleken dat hoofddoek dragende moslima's de kappersopleiding aan het ROC van Amsterdam kunnen volgen. 'Studenten die een hoofddoek dragen wordt gevraagd om tijdens deze praktijklessen de hoofddoek af te doen. Als er vervolgens toch nog zwaarwegende bezwaren zijn tegen het afdoen van de hoofddoek, volgt er een gesprek. De uitkomst van het gesprek kan nooit zijn dat de student gedwongen wordt de opleiding te stoppen.'