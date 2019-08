Robotboten als alternatief voor brug naar Marineterrein

Een impressie van de computergestuurde boten bij het Marineterrein. Beeld Roboat.org

De boten kunnen per uur honderden mensen overzetten, verwachten de onderzoekers van het Amsterdamse AMS Institute. Ze denken aan een ‘Roundaround’: bootjes die in een cirkel van kade naar kade hoppen zonder te botsen met de rondvaartboten die hier af en aan varen.

De mogelijkheid van een oversteek tussen het Marineterrein en techniekmuseum Nemo is de volgende stap in het onderzoeksprogramma Roboat. Op het Amsterdamse AMS Institute wordt sinds 2016 gestudeerd op zelfsturende bootjes die de stad aan een nieuwe infrastructuur kunnen helpen over het vele Amsterdamse water.

Volgehangen met sensoren zouden de bootjes zelf hun weg vinden over de grachten en toesnellen als iemand wil oversteken. Ook werd al voorzichtig gedacht aan het afvoeren van afval met ‘floating dumpsters’.

Dynamische brug

Een ‘dynamische brug’ over het Oosterdok zou een mogelijkheid bieden om de technologie verder te ontwikkelen, oppert hoogleraar aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit MIT Carlo Ratti.

Een brug komt hier goed van pas, volgens AMS, dat zelf ook op het Marineterrein gevestigd is. Tussen het snel drukker wordende Marineterrein en Nemo is het nu tien minuten lopen terwijl de Roundaround de reistijd terugbrengt tot twee minuten.

Een gewone brug zou hier wel heel lastig worden. Die moet al gauw zestig meter overspannen en toch flink de hoogte in, omdat ook schepen met een hoge mast door het Oosterdok moeten kunnen varen. Dan wordt een brug al gauw te steil voor voetgangers, laat staan voor fietsers.

Het Marineterrein is alvast enthousiast. Het voormalige defensieterrein ziet zichzelf als ‘living lab’ voor nieuwe technologie, zegt een woordvoerder. En of het nou een klassieke brug wordt of een Roundaround, een oversteek is zeer welkom.