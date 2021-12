Robin Fransman (1968-2021) was zeer principieel als het ging om vrijheid

Hij was lief en vrolijk, maar zeer principieel als het ging om vrijheid. Dat kwam door de familiegeschiedenis van Robin Fransman, de oprichter van Herstel-NL die dinsdag aan de gevolgen van corona overleed.

Een warme man, met een groot gevoel voor humor, altijd vrolijk, uiterst scherp en analytisch, en iedereen was welkom voor advies. Verder had Robin Fransman een prachtige stem en hij kon ook goed dansen. Zijn kinderen vertellen hoe hij zomaar gekke dansjes kon doen.

Afgelopen dinsdag overleed Fransman, prominent strijder tegen de lockdownmaatregelen, aan de gevolgen van corona. Hij werd 53 jaar.

“Het ging bij hem altijd om de inhoud,” zegt zijn zus Vivian Rinat. “Hij stond voor zijn principes. De discussies thuis gingen er soms heftig aan toe.”

“Hij accepteerde geen dogma’s en heilige huisjes,” zegt zijn beste vriend Otto de Graaf. “Hij stelde alles ter discussie, ook zichzelf. Dat hij ook hard om zichzelf kon lachen, maakte hem zo’n aangenaam mens.”

Rinat: “En hij was een ongelofelijk lieve vader voor zijn drie kinderen. Maar soms hanteerde hij strenge regels: speciaal kindereten, thuis of in een restaurant, vond hij maar niks. Als ze iets niet opaten – dan ook geen toetje. Ook daarin was hij principieel.”

De Graaf: “Na mijn scheiding heeft hij me in mijn kraag gevat: wij gaan samen op salsales. Dat zegt veel over hoe lief hij was. Op die les heeft hij trouwens zijn Marlies ontmoet, en ik mijn vrouw.”

Weggestopt verdriet

Robin Fransman werd in 1968 geboren in Amsterdam-Zuid, als langverwachte zoon in een gezin met drie kinderen. Over de oorlog werd thuis decennialang niet gesproken, dat was te pijnlijk. Vader Rob zag zijn ouders voor het laatst toen hij drie was; ze werden in Sobibor vermoord. Na een zwerftocht langs onderduikadressen kwam hij moederziel alleen uit de oorlog. Pas op 71-jarige leeftijd, in 2011, toen Rob Fransman als nevenaanklager in München het proces tegen Demjanjuk, de beul van Sobibor, bijwoonde, kwam voor het eerst al dat weggestopte verdriet eruit.

“Dat verdriet van de oorlog zit tot de dag van vandaag in de familie,” zegt Rinat. “Daarom heeft hij de coronamaatregelen ook zo ervaren: zo een restrictieve samenleving wilde hij niet. Hij wilde dat zijn en alle andere kinderen in vrijheid kunnen opgroeien. Dat heeft zeker met de oorlog te maken.”

Het was al snel duidelijk dat Fransman bijzonder slim was, eigenlijk al toen hij als klein kind languit op de bank naar Chriet Titulaer lag te kijken. Hij had een fotografisch geheugen en deed op het Vossius Gymnasium drie jaar in één jaar tijd.

Verzet tegen de lockdown

Hij studeerde politicologie aan de UvA, maar kwam terecht in de financiële sector. Hij werkte als beleggingsanalist bij Van Lanschot Bankiers en als toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten. Ook was hij jarenlang adjunct-directeur van het Holland Financial Centre. Later schreef hij voor onderzoeksplatform Follow the Money en was hij hoofd financiële sector bij de Argumentenfabriek. Fransman pleitte al voor het basisloon, lang voordat dat hip was.

In november vorig jaar was hij mede-oprichter van Herstel-NL, een platform dat zich verzette tegen de lockdown.

“Het is vreselijk dat hij is weggevallen,” zegt mede-oprichter Erik Jan Vlieger. “Hij was heel erg bezig met: wat wordt dit voor een land voor jonge mensen?”

De Graaf: “Hij had een fundamentele drang naar vrijheid: nooit accepteren dat mensen en instituten je basisvrijheden afnemen.”

Naast zijn vrouw en drie jonge kinderen laat Fransman ook beide ouders achter. Donderdag is de uitvaart.

Zijn zus: “Hij maakt me trots. Hij was bevlogen en empatisch. Hij riep niet alleen maar wat, hij deed ook wat.”