Robert Kahn (1922-2022) gaf de slachtoffers van de Holocaust een naam

Robert Kahn in 2006. Beeld Privéarchief

Robert Sylvain Kahn heette hij voluit, vernoemd naar zijn grootvader Sylvain Kahn die met vriend, compagnon en latere zwager Sally Berg in 1882 het chique modehuis Hirsch & Cie opende aan het Leidseplein. De tempel van de haute couture vergaarde roem door de Nederlandse dames uit de betere kringen, de theaterwereld en het koningshuis te kleden in verfijnde japonnen, mantels en avondjurken naar Frans voorbeeld. Tegen het advies van de toenmalige wethouder in bouwden Kahn en Berg in 1912 een van de statigste panden van de stad voor hun modehuis, met een allure die volgens journalisten niet zou misstaan in Rome, Berlijn of Parijs.

Toen Robert Kahn in 1922 werd geboren, was dat in een familie van aanzien, al is dat nooit iets geweest waarmee een Kahn pronkt. In alles was hij een jongen van Zuid, waar vrijwel de hele familie in een kleine straal rond het Concertgebouw woonde. Kahn en zijn vrouw zouden er habitués worden. De hele familie vierde bar en bat mitswa’s in de Obrechtsjoel.

Ondergedoken in Gelderland

De eerste dertien jaar van zijn leven woonde Kahn aan de Koninginneweg, daarna verhuisde hij met zijn ouders en zusje naar de De Lairessestraat.

Tot de oorlog.

Vader René werd naar Westerbork gedeporteerd, maar kon daar ontsnappen in een boerenkar vol aardappelschillen. Dat was georganiseerd door zijn echtgenote Dorry Weijl. Het verzet had Robert met zijn moeder en zus inmiddels hals over kop naar het Gelderse Doornspijk geholpen, waar ze onderdoken bij een gereformeerd boerengezin. Daar werden ze met hun ontsnapte vader herenigd.

De schuilplaats die Robert tussen twee verdiepingen bouwde, redde hun levens en die van nog twee onderduikers – de Duitsers liepen tegen het eind van de oorlog boven hun hoofden over de bovenverdieping. Robert zorgde na de oorlog dat het boerenechtpaar de Yad Vashempenning kreeg. Veel familieleden werden wel vermoord in de kampen. Die pijn liet Kahn niet meer los.

Na de oorlog had het gezin de grootste moeite het door anderen betrokken huis aan de De Lairessestraat terug te krijgen. In 1952 werd Robert verliefd op Betty Gerzon, een goede vriendin van zijn zus, met wie hij 64 jaar getrouwd was tot zij in 2016 tot zijn immense verdriet overleed.

Leeggeplunderd

Zoals de familietraditie voorschreef, ging Robert Kahn in zaken. Na de oorlog ging hij in Tilburg aan de Economische Hogeschool studeren, later aan de gerenommeerde Columbia University in New York en in Amsterdam. Hij werkte als ambtenaar op Buitenlandse Zaken aan de Europese eenwording, maar werd door grootvader René gevraagd het modehuis mee te gaan leiden. Het was in de oorlog leeggeplunderd door de Duitsers en zou erna nooit meer zo floreren als tevoren. Klanten kochten hun kleding vaker in kleinere modehuizen en boetieks.

In 1976 moest Kahn de zaak definitief sluiten. Wel bleef hij tot zijn pensioen in 1990 directeur van het Hirschgebouw.

Hij legde veel eer in de uitgave, via de toenmalige staatsdrukkerij SdU, van het vuistdikke boek In Memoriam. Daarin staan de namen van alle 102.000 in de oorlog vermoorde Joden, Roma en Sinti opgesomd. Zodat ze toch een plek hebben, en voortleven. De naam van initiatiefnemer Robert Kahn is in het boek niet te vinden. Het draaide niet om hem, maar om de verschrikkingen, vond hij.

Het duurde véél te lang, maar hij maakte nog mee dat vorig jaar dan eindelijk het Holocaust Namenmonument werd geopend aan de Weesperstraat. Met enkele anderen sprak hij koning Willem-Alexander tijdens de ceremonie.

De laatste jaren werd een van zijn grote hobby’s, lezen, bemoeilijkt doordat hij door netvliesslijtage langzaam blind werd. Zijn gehoor bleef goed, dus de liefde voor muziek, en voor het Concertgebouworkest, werd niet gedwarsboomd.

Op 24 augustus overleed hij, wegens zijn verdiensten geridderd in de Orde van Oranje-Nassau.