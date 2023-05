Rob Sandelowsky (1946-2023) had de regie tot op het allerlaatst in eigen hand

Oud-beursdirecteur en stadsdeelpoliticus Rob Sandelowsky was een flamboyant gewoontedier, die vanaf vaste plekken in de stad mensen met raad en daad bijstond. Woensdag 2 mei is hij overleden.

Een opvallende rouwadvertentie, vorige week in Het Parool. ‘Slofsky is ertussenuit gepiept,’ stond boven een afbeelding van een fel gekleurd sjaaltje. ‘Wat leuk voor jullie dat ik er was,’ luidde de tekst daaronder.

“Een typische oneliner van Rob,” zegt Majorie Dijkstal, de vrouw van ‘Slofsky’ oftewel Rob Sandelowsky. Een slopende ziekte leidde op 2 mei tot zijn overlijden. Daarbij had hij de regie tot op het laatst in handen, inclusief een eigen advertentie. Ook het sjaaltje kenmerkte hem. “Hij droeg altijd een rood sjaaltje en rode sokken.”

In tal van opzichten was Sandelowsky een gewoontedier. Vanaf de opening van Caffè Toscanini in 1985 at hij één keer per week in het restaurant. Vanaf het moment dat Dijkstal hem leerde kennen, in 1986, vergezelde ze hem. “Tot vorige week hebben we dat volgehouden. Het was onderdeel van het contract.”

De laatste paar jaar schoven ze elke vrijdag aan bij de familietafel van oprichter Maud Moody.

Gevonden familie

Morlang op de Keizersgracht was ook een favoriete hang-out, bij voorkeur op een bankje buiten. Toen drie jaar geleden bleek dat hij ongeneeslijk ziek was, verminderde zijn mobiliteit, maar nog elke dag schuifelde hij naar Bar Dó op de Vijzelgracht.

Bij Morlang leerde hij de latere makelaar Marianne Elsenga kennen, met wie hij een warme band opbouwde. “Hij bemoeide zich met alles en iedereen, maar mensen lieten zich dat ook aanleunen. Hij wist veel en wilde graag helpen.”

Na het overlijden van Elsenga’s vader groeide de kinderloze Sandelowsky uit tot ‘gevonden familie’, ook voor haar kinderen.

Beursdirecteur

Sandelowsky belandde in 1985 bij de Amsterdamse beurs. “Achter de schermen was hij een van de belangrijke technische mensen,” vertelt oud-Parooljournalist Ton Damen. “Hij maakte zich sterk voor Amsterdam als financieel centrum op een moment dat de beurs een noodlijdend bestaan leidde.”

Essayist en schrijver Wiebe Brouwer werkte bij de Optiebeurs onder Sandelowsky. In een essay in De Gids in 2012 omschreef hij hem als ‘de aardigste en meest inspirerende baas die ik ooit heb gehad’. Hij was ‘een vechtjas die van geen ophouden wist’.

Brouwer stipt ook de rol aan die de Tweede Wereldoorlog in zijn leven speelde. Sandelowsky was de oudste in een gezin met zeven kinderen. In concentratiekamp Theresienstadt was zijn moeder eerder bevallen van haar eerste zoon. Maar die baby werd door de nazi's vermoord. Zijn uit Duitsland afkomstige ouders overleefden beiden concentratiekampen en bouwden na de bevrijding een nieuw bestaan op in Amsterdam.

De oorlog was geen gespreksonderwerp voor zijn ouders, aldus Brouwer, maar Rob vroeg zich altijd af wat ‘ieder van zijn collega’s, concurrenten en klanten in het uur der waarheid zou hebben gedaan’.

Schermkampioen

In zijn jeugd schopte hij het tot schermkampioen van Nederland, na zijn studie woonde en werkte hij in Antwerpen en Duitsland en reisde hij de wereld over voor mijnbouwbedrijf Billiton, een dochteronderneming van Shell.

In 2003 ging hij vroegtijdig met pensioen en stortte hij zich op een andere passie: de politiek. Dijkstal: “Hij las altijd alle kranten en luisterde graag naar debatten.”

Sandelowsky belandde in de lokale politiek met zijn eigen partij: Opheffen.nu, waarvoor hij van 2006 tot 2010 in de deelraad van stadsdeel Centrum zat . Zijn voornaamste doel: het opheffen van de in zijn ogen nutteloze stadsdelen.

Hij was een liberaal in hart en nieren. ‘Stem VVD!’ riep hij half schertsend tegen wachtende kiezers toen hij het stembureau verliet bij de Statenverkiezingen van half maart.

Rob Sandelowsky is 76 jaar oud geworden.