Rob Rensenbrink viert honderdjarig bestaan OSV mee

Na OSV bracht een rijke voetbalcarrière hem langs DWS, Club Brugge, Anderlecht, Portland Timber, Toulouse en twee WK-finales. In de WK-finale van 1978 schoot hij in blessuretijd een bal op de paal, een moment dat hem altijd heeft achtervolgd.



'Mis kracht'

Hij bouwde ook weer af bij OSV. "Op mijn 35ste heb ik mijn carrière afgesloten met een kampioenschap in de derde klasse. Het is erg leuk dat OSV mij niet vergeten is en dat ik de aftrap mag nemen. Ondanks mijn spierziekte lukt dat nog, ik mis alleen af en toe wat kracht in mijn handen."



OSV, dat staat voor Oostzaanse Sport Vereniging, werd 13 januari 1919 opgericht in Oostzaan. Na een gemeentelijke herindeling kwam Sportpark Oostzanerwerf - en dus OSV - in Noord te liggen.



Bij de viering van het jubileum werd geld opgehaald voor het goede doel. Iedere bezoeker moest vijf euro betalen en na de wedstrijd werden twee Ajaxshirts met de handtekeningen van Ajacieden geveild. De opbrengst was voor het Emma Kinderziekenhuis.