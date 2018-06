Rob Oudkerk wil burgemeester van Amsterdam worden

Dat laat de oud-wethouder, die in 2004 moest aftreden wegens prostitutiebezoek, weten. De brief, die hij in de tweede sollicitatieronde heeft verstuurd, is woensdag integraal gepubliceerd in Het Parool.



Oudkerk solliciteert in het openbaar omdat het volgens hem niet meer van deze tijd is dat de procedure in totale beslotenheid wordt doorlopen. "Ik respecteer ieders keuze daarin, maar hoop dat meerdere mensen die openheid ook zouden willen betrachten."



Transparantie

Volgens Oudkerk is transparantie een eigenschap waarnaar uitdrukkelijk wordt gevraagd in de profielschets, maar die sollicitanten niet selectief kunnen toepassen. "Mede door het openbaar maken van mijn brief wil ik laten zien hoe belangrijk ik deze waarde vind."



Deze week maakte commissaris van de Koning Johan Remkes bekend dat sinds het heropenen van de vacature, nog eens 85 mensen hebben gesolliciteerd naar de functie. In de eerste ronde stokte dat aantal op 29.