RIVM: kinderen rondom Schiphol meer last van longen

Pieken in de uitstoot van ultrafijnstof rond Schiphol leiden tot een slechtere longfunctie bij kinderen en gezonde volwassenen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM onder kinderen op scholen vlakbij de luchthaven.

Op dagen met verhoogde concentraties ultrafijnstof hebben kinderen met luchtwegaandoeningen daar meer last van. Dat uit zich in kortademigheid en piepende ademhaling. Ook gebruiken ze meer medicijnen.

Bij zowel kinderen als gezonde volwassen zijn verslechteringen van de longfunctie gemeten. Bij gezonde volwassen zorgden de ultrafijnstofpieken ook voor verandering van de hartfunctie. Gemiddeld genomen gaat het om kleine veranderingen die niet tot gezondheidsklachten hoeven te leiden, schrijven de onderzoekers. Voor mensen die hier gevoelig voor zijn, bijvoorbeeld omdat ze astma hebben of hartaandoeningen, kan de impact groter zijn.

Uit eerder onderzoek is bekend dat de omgeving van Schiphol gebukt gaat onder hogere concentraties ultrafijnstof. Dan gaat het om minuscule deeltjes in de lucht van kleiner dan 0,1 micrometer. Omdat weinig bekend was over de gezondheidseffecten van ultrafijnstof is het RIVM een heel onderzoeksprogramma gestart.

Piepende ademhaling

Nog niet eerder is zo’n uitgebreid onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof en vliegverkeer. Dit eerste deel van het onderzoek, dat het RIVM deed samen met de Universiteit Utrecht en het AMC, is toegespitst op de gezondheidseffecten van verhoogde concentraties ultrafijnstof. In 2021 volgen nog onderzoeken naar langdurige blootstelling aan ultrafijnstof en de ontwikkeling op de lange termijn als gevolg van het vliegverkeer.

Voor deze studie is onder meer onderzoek gedaan bij 191 basisschoolleerlingen van drie scholen in Aalsmeer en Badhoevedorp. Verder zijn 21 gezonde volwassenen onderzocht in een mobiel laboratorium direct naast Schiphol en werd een laboratorium­studie gedaan met longcellen.

Bij de metingen op school werden geen duidelijke effecten aangetoond van de ultrafijnstofpieken. Bij de dagelijkse metingen thuis meldden de kinderen aanmerkelijk vaker een piepende ademhaling of gebruik van astmamedicijnen op dagen met veel ultrafijnstof in de lucht.

Wegverkeer

De onderzoekers hebben geen aanwijzingen dat de gezondheidseffecten van ultrafijnstof door vliegverkeer anders zijn dan die van ultrafijnstof door de vele wegen in het gebied. Wegverkeer is geïdentificeerd als de belangrijkste bron van roetdeeltjes. Voor de kleinere deeltjes –van 10 tot 20 nanometer– is Schiphol in de omgeving inderdaad de belangrijkste bron.

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger wil strengere regels om de uitstoot van vliegtuigen terug te dringen. “Uit één opstijgend vliegtuig komen net zoveel schadelijke deeltjes vrij als uit een miljoen vrachtwagens. Uit onderzoek van RIVM blijkt nu dat dit ultrafijnstof uit de luchtvaart ook aantoonbaar slecht is voor de gezondheid. De gezondheid moet met strenge regels komen om de uitstoot van vliegtuigen te verminderen en zo de gezondheid van omwonenden te beschermen.”