RIVM: apenpokkenvirus kan zich verder verspreiden bij Amsterdam Pride

Beeld ANP

De bekendste pride van Nederland, Pride Amsterdam, wordt van 30 juli tot en met 7 augustus gehouden. Eind juli zijn ook Roze Woensdag in Nijmegen, Roze Maandag in Tilburg, Pride Amersfoort en het Milkshake Festival in Amsterdam.

‘Oppassen voor stigmatisering’

Een woordvoerder van Pride Amsterdam ziet op dit moment geen aanleiding extra maatregelen te nemen vanwege het apenpokkenvirus. “Je moet oppassen dat je niet stigmatiseert door een hele algemene groep hierover aan te spreken. Het RIVM heeft het over mannen die seks hebben met mannen, maar de Pride-community is veel breder dan dat.” Hij meent dat het programma van het evenement hier ook ver van afstaat. “Je gaat niet naar de Pride voor wisselende contacten, maar om je te uiten voor gelijke rechten en te zijn wie je wilt.”

Het apenpokkenvirus is tot nu toe vastgesteld bij meer dan tweehonderd mensen in Nederland, en het RIVM verwacht dat dit voorlopig nog wel blijft oplopen. De jongst besmette is 23 jaar oud, de oudste 64. Bijna twee op de drie besmette personen wonen in de regio Amsterdam.

De eerste besmette mensen waren bezoekers van een fetisjfestival in België, maar de laatste weken zijn naar verhouding steeds minder positief geteste mensen in het buitenland geweest. Dat betekent dat het virus zich steeds meer binnen Nederland verspreidt.

Voorlichting

“Verreweg de meeste patiënten zijn mannen die seks hebben gehad met mannen,” legt woordvoerder Anna Nijsters van Soa Aids Nederland uit. Volgens Nijsters heeft de organisatie deze doelgroep zo goed mogelijk informatie verstrekt over het apenpokkenvirus.

De voorlichting, onder meer via sociale media, gaat vooral over de risico’s van een besmetting, symptomen en wanneer je het beste een arts kan opzoeken. “Daarnaast heeft Soa Aids Nederland landelijk posters met informatie over het virus verspreid naar elke GGD alsmede naar horecaondernemers. Zo ook naar Club Church aan de Reguliersdwarsstraat.”

Vaccinatie

Bij iedereen die het virus opliep, gebeurde dat na ‘intensief fysiek contact, inclusief seksueel contact.’ Daarom hoeven mensen uit de wijdere omgeving niet meer drie weken in quarantaine, zolang ze zelf geen klachten hebben. Zorgminister Kuipers besloot dat vorige week op advies van het Deskundigenberaad.

Soa Aids Nederland is voorstander van vaccineren tegen het virus. “Ondanks dat het veel voorkomt bij een bepaalde groep, kan het toch iedereen treffen. Of je nou naar de Pride gaat, of uitgaat in een club of naar een festival; iedereen kan het overal oplopen,” denkt Nijsters. “Maar als je nu die bepaalde groep mannen al vaccineert, zou je het virus wellicht een halt kunnen toeroepen. We hopen daarom erg dat Kuipers vaccineren overweegt.”