RIVM adviseert dinsdag nog over coronagevaar demonstratie

Diverse burgemeesters en experts riepen de duizenden activisten na de demonstratie op om in quarantaine te gaan, nu de coronaregels niet voldoende zijn nageleefd. “Ik begrijp heel goed dat mensen hun woede wilden uiten vanwege de gebeurtenissen in de VS,” zei Klaver. “Maar maandagavond waren in Amsterdam te veel mensen bij elkaar en dat was verkeerd. Wat betekent dit voor de volksgezondheid? Wij horen adviezen van experts aan demonstranten om in quarantaine te gaan. Wat adviseert het kabinet?”

Grapperhaus antwoordde dat het kabinet aan het RIVM advies heeft gevraagd ‘hoe hier mee om te gaan’. “Ik ben het met de heer Klaver eens dat deze massabijeenkomst niet had moeten plaatsvinden.” Volgens Grapperhaus komt het advies dinsdag nog.

Wilders: ‘Halsema is linkse activist’

De vraag over de demonstratie op de Dam was aangemeld door PVV-leider Wilders. Zoals verwacht ging die vol op het orgel. “Heel Nederland vecht al maanden tegen corona en brengt daar grote offers voor. Die beperkingen gelden voor iedereen, behalve in Amsterdam, als je Femke Halsema heet en van GroenLinks bent. Dan laat je 5000 linkse vriendjes leuzen scanderen.” Hij noemde Halsema een ‘linkse activist vermomd als burgemeester’. “Ze stond daar niet als burgemeester maar als demonstrant met een button over de slavernij, met een politieke boodschap erop.”

Hij vroeg Grapperhaus daarop of de minister bereid was ‘haar op staande voet te ontslaan’. Daar heeft het kabinet echter de bevoegdheid helemaal niet voor, riposteerde Grapperhaus. “Dat is staatsrechtelijk niet aan de orde. De burgemeester legt verantwoordelijkheid af aan de gemeenteraad in Amsterdam.”

Geest in de fles

D66-fractievoorzitter Jetten wilde weten hoe het kabinet de geest weer in de fles wil krijgen. Daar is Grapperhaus echter niet bang voor. “Ik ben ervan overtuigd dat iedereen in Nederland achter de regels staat.”

Hij wees erop dat vooraf velen cynisch waren over de versoepelingen van de regels van afgelopen weekend. “Op enkele uitzonderingen na, zoals de demonstratie, is alles goed verlopen.” Hij erkende wel dat het kabinet een grote taak wacht om Nederlanders te blijven overtuigen van de noodzaak van de beperkingen.