Rivierenbuurt protesteert tegen groei kamerverhuur

"Veel huurwoningen die vrijkomen worden verkocht, verbouwd en per kamer verhuurd," signaleert bewoonster Jessica Bartels. De reden: een gezin betaalt tot 1200 euro per maand huur voor een appartement, vier jonge starters samen leveren 2400 euro of meer op. Alleen om het geld zetten verhuurders in op kamerverhuur.



Bartels sprak deze week namens Bewonersvereniging De Mirandabuurt in bij de gemeenteraadscommissie Wonen. In haar buurtje, zegt zij, worden dertig woningen per maand omgezet tot onzelfstandige woningen met drie tot vijf huurders. De woonwijk verandert zo in een buurt met vooral studenten en jonge starters. Bartels: "Wij hebben geen problemen met studenten en jongeren. Het wordt anders als zij samen in huizen gepropt worden om zo veel mogelijk huur te betalen."



Al lang bekend

Het verschijnsel is al lang in beeld, onderstreept Bartels. In 2016 hebben bewoners de gemeenteraad al opgeroepen tot maatregelen. Omdat wethouder Laurens Ivens (SP, Wonen) verbetering beloofde en zo nodig op de rem zou trappen, greep de raad niet in. Inmiddels werkt Ivens aan een nieuwe Huisvestingsverordening die in 2020 ingevoerd moet worden. Volgens de wethouder zijn vorig jaar 1200 vergunningen voor kamersgewijze verhuur door stadsdelen afgegeven.