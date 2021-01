Rivierenbuurt kampt met rattenplaag: ‘Sprongen zelfs uit de wc’

Beeld shutterstock

“We zien ze over straat rennen, ze lopen over schuttingen en bewoners horen ze onder hun huis of boven het plafond. Als ouders hun kinderen ’s ochtends of ’s middags in het donker naar de crèche aan het Victorieplein brengen, schieten de ratten zo langs de kinderwagens. Bij iemand twee blokken verderop sprong zelfs een rat uit de wc, op twee hoog nota bene.”

En zo kan Johannes Westra (51) nog wel even doorgaan. De boodschap is helder: de Rivierenbuurt kampt met een rattenprobleem. Samen met een groepje buurtgenoten kaart Westra, sinds 2004 woonachtig in de Lekstraat, de kwestie al enige tijd aan. “De plaag is de afgelopen jaren echt verergerd,” vertelt hij. Westra en consorten begonnen met het ophangen van flyers in de buurt, later volgde een brandbrief richting het stadsdeelbestuur en de gemeente.

Op die manier kwam het probleem onder de aandacht van Erik Schmit, namens D66 lid van stadsdeelcommissie Zuid. “Ik hoor vaker van rattenoverlast, maar ik schrok van de brief.” Volgens Schmit is de oorzaak van de overlast drieledig: gaten in de riolering door verzakkingen, overvolle vuilcontainers en mensen die voedsel achterlaten voor dieren.

Geen ‘ad-hoc-oplossingen’

Schmit meent dat te vaak gebruik wordt gemaakt van ‘ad-hoc-oplossingen’. “Het is tijd voor een structurele aanpak.” Bewoner Westra is het met hem eens. “We doen regelmatig melding,” zegt hij. “Dan wordt er een val neergezet of een gat in de straat gedicht, maar het gat tien meter verderop laten ze zitten.”

Wat werkt dan wel? “Kijk naar de staat van de riolering,” begint Schmit. “Zorg dat de afvalcontainers bijtijds geleegd worden en pak het zwerfvuil aan. En: begin een voorlichtingscampagne over het achterlaten van afval, met name etensresten.”

Gedrag aanpakken

Met dat laatste, voorlichting, is het stadsdeel al bezig: samen met de GGD wordt ingezet op ‘gedragsverandering’, vertelt een woordvoerder. “Het gaat met name over het achterlaten van afval. Zeker in coronatijd merk je dat er veel op straat wordt gezet, dat trekt ongedierte aan.”

Ook ligt er een plan om de omgeving rond het Victorieplein zo ‘onaantrekkelijk mogelijk te maken’ voor ongedierte. “Bijvoorbeeld door de bossages aan te passen.” Daar zitten ze vaak.

Intussen is er ook reden tot optimisme: commissielid Schmit krijgt veel berichten van mensen die willen helpen. “Dat is fijn om te horen. De buurt heeft last van de plaag, maar wil er ook iets aan doen.” Ook bewoner Westra heeft hoop: “We worden gehoord, daar begint het.”