Riviercruisetoerisme is weer terug in Amsterdam: ‘Ideaal dat je vertrekt en aankomt in Nederland’

Riviercruiseschip aan het Westerdok. Beeld Sophie Saddington

Carla Benningshof staat al geruime tijd langs de kade, als program director voor verschillende cruisebedrijven. Ze is momenteel voor Viking Cruises met zo’n acht dingen tegelijk bezig. Al druk telefonerend ontvangt ze bagage, wijst ze toeristen de weg naar de schepen en gebaart ze een taxi waar te parkeren. “Wacht heel even hoor, ik sta je zo te woord.” In de telefoon: “Where are you? Hurry up. Oh you’re messy? Try to be unmessy!”

Aan de kade vlak voor de Kamer van Koophandel, aan de westkant van Centraal Station, is het sinds jaar en dag een en al bedrijvigheid. Auto’s, fietsers en voetgangers passeren het IJ massaal in de spitstijden. Daarbovenop zijn nu, na twee coronajaren, ook weer heel veel riviercruiseschepen aangemeerd. De toeristen die daar gebruik van maken lijken niet aan te slepen: vrijwel non-stop arriveren ze, per bus of taxi. Dat was de laatste twee jaar wel anders.

Benningshof: “Het is nu weer redelijk druk, maar tijdens covid heeft het natuurlijk allemaal stilgelegen, vrijwel alle bedrijven zijn gestopt. Het verschilt per bedrijf hoe zwaar ze zijn getroffen, omdat de meeste schepen zich richten op één soort nationaliteit. Een bedrijf dat zich op Australiërs en Nieuw-Zeelanders richt heeft daarom twee jaar geen inkomsten gehad, die waren er gewoon helemaal niet.”

Kwaliteitstoeristen

In 2018 vertrokken er vanuit Amsterdam nog 2007 riviercruises met aan boord in totaal 406.949 passagiers, zo meldt Port of Amsterdam, het verantwoordelijke havenbedrijf dat sinds 2013 verzelfstandigd is. Na twee pandemiejaren liggen de aantallen volgens het bedrijf bijna weer op het oude niveau.

Over de drukte en het type toeristen zegt een woordvoerder tot nu toe weinig klachten te hebben ontvangen. “Riviercruisepassagiers zijn kwaliteitstoeristen. Zij betalen gewoon toeristenbelasting en vermakelijkheidsretributie (belasting voor bedrijfsmatig amusement, red.). Vaak blijven ze na hun reis nog een paar dagen in de stad in luxe hotels en besteden dan flink wat geld in restaurants en bij culturele evenementen.”

Cijfers

Dat deze toeristen de stad wat opleveren blijkt ook uit een rapport van Amsterdam Cruise Port: in 2017 werd melding gedaan van zo’n 102 miljoen euro aan directe bestedingen. Het grootste deel daarvan (63,8 procent) werd uitgegeven in de horeca. De gemiddelde verblijfsduur is zo’n 24 uur, met een maximum van 72 uur. Het geld wordt dus in een relatief korte periode uitgegeven. De Europese toeristen komen voornamelijk uit Duitsland, Frankrijk en Engeland. Buiten Europa komt het overgrote deel uit China, de VS en Australië. Amsterdam is vanwege de populariteit van de haven voor de cruiseschepen vaak een begin- of eindstation.

De bemanning van de schepen is meestal afgestemd op de specifieke clientèle. Op het ene schip wordt vrijwel exclusief Duits gesproken, op het andere hoor je overwegend Engels. De bestemmingen van de schepen variëren van een tochtje langs de Schelde of de Maas tot een uitgebreidere cruise die langs tal van Europese steden voert.

Ook voor Nederlanders

Angela Nieuwenhuizen, productmanager cruises bij TUI Nederland, stelt dat riviercruises ook onder Nederlanders populair zijn. Daarbij is Amsterdam volgens Nieuwenhuizen een belangrijke haven voor zowel zee- als riviercruises. “Voor veel mensen, vooral die niet graag vliegen, is het ideaal dat je vertrekt en aankomt in Nederland. Je ziet bovendien veel onderweg en komt op meerdere bestemmingen, terwijl je maar één keer je koffer hoeft uit te pakken.”

Aan het IJ blijven de cruisegasten voorlopig dus in groten getale te zien. Carla Benningshof van Viking Cruises hoor je dan ook niet klagen. “Voor mij alleen maar meer werk, dat mag wel na twee jaar corona!” Haar telefoon gaat. “Oh sorry hoor, heb je even?”