Rituals verzorgt geurtjes en zeep in KLM-vliegtuigen

De twee Nederlandse bedrijven sloten daartoe vrijdag in het Rijksmuseum een overeenkomst. Rituals gaat voor de toilettasjes van de businessklasse lipbalsem en vochtinbrengende crème maken. Voor in de toiletten gaat het om zeep, zalf, haargel en bodyspray.



"We kwamen elkaar een keer tegen en zijn aan de praat geraakt over samenwerking," zegt oprichter Raymond Cloosterman van Rituals. "We passen als merken goed bij elkaar."



Samenwerking Nederlandse bedrijven

Volgens KLM-topman Pieter Elbers is nu weer een stukje van de Nederlandse puzzel gelegd. "We werken als Nederlandse maatschappij graag met Nederlandse producten. Tot nu deden we dat nog niet met geuren en zeep. Daar kan Rituals ons als geen ander bij helpen."



Het Amsterdamse merk, dat in 2000 door Cloosterman werd opgericht onder de vlag van Unilever en twee jaar later door hem werd verzelfstandigd, heeft voor KLM een hele nieuwe lijn producten bedacht.



"We duiken graag in het verleden en zoeken een verbintenis met wat KLM doet. Zo zijn we uitgekomen op de Japanse yuzu-vrucht en de Nederlandse tulp als basis voor onze producten.