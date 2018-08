Risicovol Westelijk Havengebied krijgt eigen blusteam

In 2017 was het zeker 10 keer raak in het Westelijk Havengebied. Grote branden, chemische lekkages of andere calamiteiten troffen meerdere bedrijven in Westpoort, soms met afsluiting van omliggende snelwegen tot gevolg.



Volgens de Rekenkamer was er vorig jaar sprake van een verdubbeling van het aantal incidenten vergeleken met 2016, reden om een onderzoek te starten.



Dit jaar staat de teller op vier. In het voorjaar wéér een brand bij een recycling­bedrijf met een enorme rookpluim die in de hele regio zichtbaar was, en twee weken geleden een brand in de Nuoncentrale op 70 meter hoogte.