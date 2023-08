Rioolwater in grachten door hevige regenval: zwem de komende dagen niet in Amsterdam

Kinderen zoeken verkoeling in de Westlandgracht. Beeld Dingena Mol/ANP

Door de hevige regenval van afgelopen zondag zijn de riooloverstorten in werking getreden. Daarbij wordt overtollige afval- en regenwater afgevoerd zodat wateroverlast in de stad voorkomen wordt.

Op meerdere plekken, waaronder de Amstel, is de waterkwaliteit hierdoor verslechterd. ‘Zwemmen in dit vervuilde water is niet gezond en raden we dan ook af’, aldus de gemeente in een persbericht.

Allerlei ziekteverwekkers

Het negatieve zwemadvies is in lijn met het Amsterdamse beleid. Er wordt geadviseerd om na een overstort niet te gaan zwemmen in open water door de verhoogde risico's op gezondheidsklachten, door ‘allerlei ziekteverwekkers’ die in het water terecht kunnen komen.

De gemeente benadrukt dat zwemmen in de grachten op eigen risico ‘is en blijft’. ‘Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid.’ Voor de actuele waterkwaliteit en officiële zwemplekken kan de website zwemwater.nl worden geraadpleegd.