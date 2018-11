Riool op IJburg verstopt door vet en doekjes

Doordat er flinke hoeveelheden (fituur)vet en schoonmaakdoekjes door de wc zijn gespoeld in de omgeving van IJburg, is het riool verstopt geraakt. Het gaat om het rioolgemaal in het Theo van Goghpark aan de Pampuslaan, zo meldt de gemeente.



Doordat er geen rioolwater meer weggepompt kan worden, moet Waternet de vier pompen vervangen. Ook de kelder moet gereinigd worden.



Overlast

De werkzaamheden starten op dinsdagochtend 4 december en duren ongeveer twee dagen. Omwonenden kunnen tijdens die werkzaamheden gebruik blijven maken van het riool, want er worden tankwagens ingezet die het water elders in het riool lozen. Wel kunnen omwonenden tijdelijk last krijgen van stank en geluidshinder, waarschuwt de gemeente.



De gemeente waarschuwt ervoor dat het riool alleen bedoeld is voor de drie P's: poep, plas en wc-papier.