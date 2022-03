Riley D. ontkent moordpoging: ‘Loste hooguit waarschuwingsschoten’

Het flatgebouw Geldershoofd waar de bewuste schietpartij op klaarlichte dag plaatsvond. Beeld Maarten Boswijk

Wat vaststaat: er was een schietpartij op straat, vlak bij een flat en een kinderboerderij. Het is een wonder dat er die donderdagmiddag geen omstanders gewond zijn geraakt, stelde de officier van justitie. Het gebeurde om drie uur ’s middags.

Wat niet vaststaat: wie de schutter was. Volgens het Openbaar Ministerie was het Riley D., die een strafdossier van 23 kantjes heeft voor onder meer vuurwapenbezit, geweld en drugshandel. Riley D. is de broer van Randall D., de verdachte van de schietpartij in buurthuis Wittenburg en de liquidatie crimineel Lucas Boom.

Volgens advocaat Manon Aalmoes zou ook een van de Nigerianen geschoten kunnen hebben. Dat haar cliënt in het bezit was van onder meer een uzi en diverse drugs - heroïne, cocaïne en MDMA - acht ze wel bewezen. Verdachte gaf toe dat hij drugshandelaar is.

Woord- en beeldenspel

De rechtszaak leidde tot een woord- en beeldenspel. Via beveiligingscamera’s van de Albert Heijn en twee woonflats hadden politie en het Openbaar Ministerie een tijdsbestek van ongeveer 35 minuten vastgelegd.

Op de dag van de schietpartij vond om half 3 een ontmoeting plaats tussen D. en enkele Nigeriaanse mannen in een Albert Heijn, zo was zichtbaar. Een half uur later volgde de schietpartij bij het naburige Geldershoofd. Het Openbaar Ministerie zag op videobeelden dat D. een verdachte beweging met de arm maakte richting de Afrikanen, al ontbraken opnamen met een smoking gun.

Met woorden schetste de officier van justitie dat sprake was van een ruzie tussen D. en de Nigeriaanse mannen. De politie denkt dat het om een ripdeal gaat; D. zou drugs hebben gestolen van de Nigerianen, zo zou onder meer blijken uit afgetapte telefoons.

Advocaat Aalmoes en D. zelf ontkenden de ruzie niet, maar ze draaiden die volledig om. Aalmoes stelde dat de drie Nigeriaanse mannen de ruzie waren begonnen. Ze zouden hebben gedacht dat D. een van hen een dag eerder had beroofd. “Ze wilden Riley een lesje leren,” aldus Aalmoes. Als Riley al had geschoten, waren het waarschuwingsschoten in de lucht om hen op afstand te houden.

‘Hineininterpretieren’

De achter elkaar geplakte beelden van de camera’s deden de advocaat denken aan een gevalletje ‘hineininterpretieren’, het construeren van een tunnelvisie. Ook plaatste de advocaat kanttekeningen bij de verklaringen van de Afrikanen die de aangifte tegen D. hadden gedaan. Niet een van hen verscheen in de rechtbank om de aangifte kracht bij te zetten.

In een een soms moeilijk te volgen verhaal - mede vanwege zijn beroep op het zwijgrecht - zei de op Curaçao geboren D. dat hij niet de schutter was, en ook geen opdracht had gegeven tot de schietpartij. Maar een belangrijke bekentenis deed hij volgens politie en het Openbaar Ministerie wel. Bij het tonen van de beelden in een portiek bevestigde D. dat hij degene was in de lichte broek, zwarte jas en de hoody. Degene die de verdachte beweging met de arm maakte, droeg immers dezelfde kleding.

Strafeis: 14 jaar

Het Openbaar ministerie eist een gevangenisstraf van 14 jaar vanwege een dubbele poging tot moord. Zelfs als dat bewezen wordt geacht, vond Aalmoes dat te hoog. “Dat is een straf die past bij een voltooide poging tot moord. Hier is niemand gewond geraakt.”

Ook benadrukte Aalmoes dat Riley D. zijn leven op de rit wil krijgen. Bij een horecazaak genaamd De Gebroeders Kip lag al een arbeidscontract voor hem klaar.

De uitspraak is op 6 april.