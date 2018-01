Rijstroken dicht op de A10 richting Den Haag na ongeluk

Het ongeluk gebeurde iets voor half 9 's ochtends. Veertig minuten later waren de op elkaar gebotste auto's geruimd en konden de rijbanen weer worden vrijgegeven. Volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) waren er veel hulpdiensten aanwezig.



Gevolg van het afsluiten van de rijbanen was dat het op de A10 behoorlijk vast stond. In totaal stond er zo'n 20 kilometer file, waarvan een deel praktisch stilstond. Automobilisten die via de A10 West in zuidelijke richting reden, werden geconfronteerd met meer dan een half uur vertraging.



Wat de oorzaak van het ongeval is, is nog niet bekend.