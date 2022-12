Rijkswaterstaat wist al jaren van slechte staat weggewaaide geluidsschermen langs A10-Noord

De gedeeltelijk weggewaaide schermen langs de A10-Noord. Beeld Jean-Pierre Jans

Dat blijkt uit vier nota’s die RWS in de periode 2019 tot en met 2022 aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat stuurde en in handen zijn van Het Parool na een beroep op de Wet Open Overheid (WOO).

Al in 2019 schreef RWS aan toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen dat de geluidsschermen ‘een risico voor de verkeersveiligheid’ vormden en ‘aan het einde van hun levensduur’ waren. ‘Dit heeft eerder geleid tot situaties waarbij er bij storm panelen uit het scherm zijn gewaaid. In 2015 zijn beheersmaatregelen genomen met als doel om de schermen tot circa 2022 weer mee te kunnen laten gaan.’

Ook erkende RWS destijds dat het agentschap zelf bij eventuele gevolgen ‘mogelijk aangesproken wordt op nalatigheid, aangezien het al langer duidelijk is dat de panelen in slechte staat zijn’.

Hoe gevaarlijk zulk gebrekkig onderhoud voor weggebruikers kan zijn, bleek in februari 2022, toen storm Eunice Europa aandeed. De storm, met windstoten tot 130 kilometer per uur in de regio Amsterdam, zorgde voor levensgevaarlijke situaties op de A10-Noord, doordat meerdere panelen uit de geluidsschermen werden gerukt en op de snelweg waaiden.

Veiligheid van weggebruikers

Na de storm werd in augustus besloten meer panelen te verwijderen, ‘omwille van de veiligheid van weggebruikers en omwonenden’. In reactie zegt RWS nu dat de draagconstructie in 2015 werd verstevigd en er nieuwe panelen in de geluidsschermen werden geplaatst, maar dat men al in 2019 constateerde dat dit onvoldoende was.

De vervanging van de schermen staat gepland voor 2025, tot ontsteltenis van omwonenden. Sinds de geluidsschermen in augustus zijn verlaagd ervaren bewoners meer geluidsoverlast en is er volgens de GGD sprake van slechtere luchtkwaliteit. Bewoners pleiten voor een tijdelijke verlaging van de maximale snelheid op de snelweg, om zo de extra geluidsoverlast tegen te gaan, totdat er nieuwe schermen zijn neergezet.

RWS is daar echter tegen, vooralsnog tenminste. Op basis van initieel onderzoek schreef het agentschap in een recente nota aan de minister dat zo’n snelheidsverlaging, hoewel makkelijk te realiseren, ‘maar beperkt effect (1 dB reductie) heeft en vanwege precedentwerking negatieve consequenties kan hebben’.

Afhankelijk van de resultaten van een geluidsonderzoek, kan het advies van RWS nog veranderen. De uitkomst van dat onderzoek is nog niet binnen, zegt een woordvoerder van RWS. “Als we de maatregelen nemen zonder geluidsonderzoek en dus juridische grondslag, zijn we inderdaad bang voor precedentwerking.”

Geen permanente snelheidsverlaging

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) zegt dat ze ‘met liefde op schrift’ de garantie geeft dat ze in elk geval niet om een permanente verlaging van de snelheid zal vragen. Nadat de geluidsschermen zijn vervangen, zou de snelheid dus in ieder geval weer verhoogd worden. “Het gaat mij erom dat we nu alles doen wat mogelijk is om de bewoners te beschermen tegen extra geluidsoverlast en uitlaatgassen," aldus Van der Horst.

De woordvoerder van RWS erkent dat het te lang ‘pappen en nathouden’ is geweest en dat de schermen niet op tijd zijn vervangen. RWS heeft in 2020 onderzocht of de vervanging van de geluidsschermen eerder zou kunnen plaatsvinden dan 2025, maar dat was volgens het agentschap niet mogelijk, omdat andere projecten die een hogere prioriteit krijgen daardoor vertraging op zouden kunnen lopen.

Voorlopig moeten omwonenden het doen met bewonersbijeenkomsten. Vorige week werden op zo’n bijeenkomst de ontwerpen voor de nieuwe geluidsschermen besproken, maar omwonenden wilden vooral weten of de nieuwe geluidsschermen er toch niet eerder dan 2025 kunnen staan. Daar kon de projectleider geen antwoord op geven. “Het kan langzamer gaan, maar ook sneller. Het zou goed kunnen dat we in 2026 klaar zijn,” aldus de projectleider tijdens een bewonersbijeenkomst.