Rijkswaterstaat test nu al strooiwagens

Tot eind september worden alle strooiwagens en sneeuwschuivers op de 56 steunpunten in Nederland getest. Ook worden de strooiroutes al een keer gereden.



Door alles nu al te testen, kunnen de wagens in de winter direct in actie komen als dat nodig is, aldus Rijkswaterstaat.



In het zogenoemde gladheidsseizoen, dat van 1 oktober tot 1 mei loopt, moeten strooiwagens de snelwegen binnen twee uur hebben gestrooid. Daarvoor staan 546 strooiwagens paraat, die ook kunnen worden voorzien van een sneeuwschuiver.

Verder zijn er 350 sneeuwschuivers.



Afgelopen winter is in totaal 90 miljoen kilo zout gestrooid, fors meer dan de 75 miljoen kilo in de winter van 2016 en 2017 en de 41 miljoen kilo in de winter van 2015 en 2016.



