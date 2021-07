Rijksmuseum wijdt tentoonstelling aan strijd om een onafhankelijk Indonesië

Beeld ANP

‘Door in te zoomen op persoonlijke verhalen van mensen die het meemaakten in de jaren 1945-1949 wordt duidelijk dat deze geschiedenis vele gezichten en stemmen heeft,’ zegt het museum over de tentoonstelling met de naam Revolusi! Dit is dezelfde naam als het boek en televisieserie van historicus David Van Reybrouck over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.

Een team van Indonesische en Nederlandse conservatoren brengt verhalen, historische voorwerpen, kunstwerken, propagandaposters, films en foto’s bijeen voor de expositie over het gevoelige onderwerp.

Nederlandse excuses

Tijdens zijn staatsbezoek aan Indonesië begin vorig jaar bood koning Willem-Alexander excuses aan voor het Nederlandse geweld bij de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. “Voor geweldsontsporingen van Nederlandse zijde in die jaren wil ik hier nu, in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering, mijn spijt uitspreken en excuses overbrengen. Dit doe ik in het volle besef dat de pijn en het verdriet van de getroffen families generaties lang voelbaar blijven,” zei de over zijn woorden struikelende koning.

De expositie over Indonesië opent medio februari 2022. Momenteel is in het Rijksmuseum een langverwachte tentoonstelling over de slavernij­geschiedenis te zien. De expositie vertelt tien waargebeurde verhalen uit het Nederlandse koloniale verleden: van een Afrikaanse man die werd gekocht door een kapitein van de West-Indische Compagnie, tot de vrouw van een rijke Amsterdamse koopman. De expositie is nog tot en met 29 augustus te zien in de Philipsvleugel.