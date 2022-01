Rijksmuseum schrapt ‘racistische term’ Bersiap in nieuwe expositie over Indonesië

Nederlandse troepen in het Indonesische dorp Loeboek Slasieh, Sumatra, tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Beeld Getty Images

De term Bersiap (‘sta paraat’) werd als strijdkreet gebruikt door jonge Indonesische vrijheidsstrijders tijdens de periode na de Japanse bezetting van het toenmalige Nederlands-Indië. Mensen die vrijkwamen uit de Japanse kampen werden door hen aangevallen.

Dat Bersiap racistisch zou zijn betoogt gastcurator en hoofdredacteur van Historia.ID Bonnie Triyana in een opiniestuk in NRC. “De Nederlanders die deze tijd meemaakten spreken over de ‘Bersiap-periode’. Een tijd waarin Indonesiërs bezeten waren en burgers aanvielen met een witte huid, Indo-Europeanen, Ambonezen, inheemse Chinezen of wie dan ook die zij als koloniale collaborateurs beschouwden,” aldus Triyana.

Triyana vindt dat hiermee de term ‘een sterk racistische lading’ krijgt. “Meer nog omdat bij het begrip ‘bersiap’ altijd primitieve, ongeciviliseerde Indonesiërs als daders van de gewelddadigheden worden opgevoerd, wat niet geheel vrij is van rassenhaat. De wortel van het probleem ligt in het onrecht dat het kolonialisme creëerde en dat een structuur vormde van een op racisme gebaseerde hiërarchische samenleving die de exploitatie van de kolonie omhult.”

De expositie Revolusi! heeft dezelfde naam als het boek en televisieserie van historicus David Van Reybrouck over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. De tentoonstelling wordt volgende maand geopend.