Rijksmuseum presenteert zilveren 'pronkbeker' uit scheepswrak

De beker, vermoedelijk aan het einde van de 16e eeuw in Neurenberg vervaardigd, is rijk versierd en draagt een sculptuur van de Romeinse oorlogsgod Mars op het deksel. Mars is alleen zijn schild kwijt.



De beker was in drie delen gebroken, deels platgedrukt en bedekt geraakt met aanslag, maar is inmiddels gerestaureerd.



Jurk en toiletartikelen

Eerder werden uit het wrak uit de 17e eeuw een jurk en ander textiel gehaald. Ook honderden andere persoonlijke bezittingen, drink- en eetgerei, toiletartikelen, handelswaar, kanonnen en ander wapentuig en houten lantaarns zijn inmiddels in het wrak aangetroffen en naar boven gebracht.



Alle vondsten zijn nu opgenomen in het gedetailleerde rapport 'Wereldvondsten uit een Hollands schip'. De provincie Noord-Holland is eigenaar van de collectie en opdrachtgever voor het onderzoek.



Museum Kaap Skil op Texel krijgt vanaf 9 maart de pronkbeker te leen. De honderden objecten uit het Palmhoutwrak zijn naar verwachting in 2022 te zien in een permanente tentoonstelling in Kaap Skil.