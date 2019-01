Rijksmuseum korte tijd ontruimd door stroomstoring

Al tijdens de ontruiming werd de stroomvoorziening hersteld en kon het deel van de 2000 à 3000 bezoekers dat al buiten was of op weg naar de uitgang, weer terug naar binnen.



Volgens een woordvoerder van het Rijksmuseum is ontruiming de standaardprocedure, omdat verlichting en klimaatbeheersing allemaal automatisch op de noodstand gaan.



Oorzaak

De stroomstoring ontstond iets over 11.30 uur en trof postcodegebieden 1000, 1017, 1071, 1072, 1073 en 1074. Meer dan 10.000 mensen hadden daar last van. Op de meeste plaatsen was de storing na tien minuten weer verholpen.



Zo'n 2.500 mensen in de omgeving van het Sarphatipark hadden nog iets langer last van de storing. Uiteindelijk waren de problemen na een uur helemaal voorbij.



De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend.