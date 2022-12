Rijksmuseum en Amsterdam Museum geven geroofde kunst terug aan erfgenamen

Het Rijksmuseum en het Amsterdam Museum geven elk een stel 17de-eeuwse zilveren zoutvaten uit hun collectie terug aan de erfgenamen van Emma Budge (1852-1937). Aanleiding is een bindend advies van de Restitutiecommissie, die oordeelt over teruggave van door nazi’s geroofde kunst van Joodse eigenaren. ‘Hiermee wordt recht gedaan aan de geschiedenis.’

Eén paar zoutvaten is onderdeel van de Collectie Amsterdam en is in bruikleen bij het Amsterdam Museum, het andere paar is eigendom van de Rijkscollectie en wordt tentoongesteld in het Rijksmuseum.

De commissie, voluit de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, oordeelt dat het ‘het in hoge mate aannemelijk is dat de kunstwerken eigendom waren van de Duits-Joodse Emma Budge en dat voldoende aannemelijk is dat haar erfgenamen na haar dood het bezit onvrijwillig zijn verloren’. Daarom zullen de kunstvoorwerpen uit de erfenis van Budge worden teruggegeven aan haar nazaten.

De gemeente Amsterdam en de erfgenamen van Budge hadden de commissie in juni 2019 verzocht om met een bindend advies te komen.

Morele plicht

Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) van Amsterdam benadrukt dat het de morele plicht van de gemeente is om geroofde kunst van Joodse burgers terug te geven. “Het leed dat met name Joodse burgers is aangedaan in de Tweede Wereldoorlog is ongekend en onomkeerbaar. De Joodse burgers is bezit, rechten, waardigheid en in veel gevallen het leven afgenomen. Voor zover nog iets hersteld kan worden van het grote onrecht dat hen is aangedaan, hebben we als samenleving de morele plicht hiernaar te handelen,” schrijft ze in een reactie op het bindend advies.

“Dat geldt zeker voor de vele kunstwerken die in bezit waren van Joodse burgers en geroofd werden door nazi’s of op een andere manier uit bezit zijn geraakt van de eigenaren. Wij hebben daar als stad een rol en verantwoordelijkheid in. Het teruggeven van deze kunstwerken kan voor de slachtoffers veel betekenen en is van groot belang voor de erkenning van het onrecht dat hen is aangedaan.”

De gemeente zal op basis van het bindend advies contact opnemen met de rechthebbenden om de zilveren zoutvaten over te dragen.

Het Amsterdam Museum laat weten dat het onderzoek naar de herkomst van de zoutvaten ‘zeer zorgvuldig is uitgevoerd’. “Met deze teruggave wordt recht gedaan aan de geschiedenis,” zegt Judikje Kiers, directeur Amsterdam Museum. “Het is goed dat we deze stap met betrekking tot teruggave van de zoutvaten aan de rechtmatige eigenaar, de erven van mevrouw Emma Budge, nu kunnen zetten.’’

Herkomst van spullen

De twee paar zilveren zoutvaten, die in 1639 en 1643 zijn gemaakt door de smid Johannes Lutma, waren onderdeel van de kunstcollectie van het echtpaar Budge. Zij woonden in Hamburg toen in 1933 de nazi’s in Duitsland aan de macht kwamen. In haar wilsbeschikking had Emma Budge opgesteld wat na haar overlijden de bestemming van haar kunstverzameling moest zijn. De executeur-testamentair kon na haar dood in 1937, door het naziregime, haar wensen niet ten uitvoer brengen. In strijd met haar testament werden de zoutvaten bij het onder nazicontrole gebrachte veilinghuis Paul Graupe in Berlijn verkocht.

Via verschillende omwegen kwamen de kunstwerken uiteindelijk terecht in de collectie van W.J.R. Dreesmann. Hij verkocht de zoutvaten op 22 maart 1960 bij het Amsterdamse veilinghuis Frederik Muller. De gemeente Amsterdam kocht de twee paar zoutvaten voor 110.000 en 122.000 gulden: één paar werd in bruikleen gegeven aan het Amsterdam Museum, het andere paar werd verkocht aan de Nederlandse Staat, die ze tentoonstelde in het Rijksmuseum.

Zware kritiek

De Restitutiecommissie is in 2001 ingesteld om advies te geven over geroofde kunst van Joodse slachtoffers van het naziregime, zodat deze voorwerpen terugkeren naar hun rechtmatige eigenaren. Tussen 2001 en november 2021 bracht de commissie 164 keer advies uit: 80 keer werd restitutie toegewezen, 19 keer werd een claim deels toegewezen en 65 claims werden afgewezen.

In 2018 kreeg de commissie zware kritiek van twee vertegenwoordigers van organisaties die opkomen voor de erfgenamen van beroofde Joden. Deze was vooral toegespitst op het feit dat de Nederlandse staat sinds 2015 bij haar beleid over teruggave van gestolen goederen de belangen van musea liet meewegen. In NRC stelden ze dat Nederland ‘de hoop had vernietigd’ dat rechtvaardigheid ten aanzien van geroofde eigendommen zou zegevieren.

In 2020 publiceerde de Raad voor Cultuur een kritisch rapport, getiteld Streven naar rechtvaardigheid, over de Restitutiecommissie. Sinds 2007 lag structureel onderzoek naar de herkomst van naziroofkunst, in strijd met internationale afspraken, stil. De Raad concludeerde ook dat de benadering van de Restitutiecommissie ‘te formalistisch’ was en adviseerde ze dat de commissie een ‘empathischere’ houding moest aannemen. Vlak voor publicatie van het rapport stapte voorzitter van de Restitutiecommissie Alfred Hammerstein op.

In juni 2021 nam de regering alle aanbevelingen uit het rapport van de Raad voor Cultuur over. De Nederlandse Staat doet afstand van alle 3208 kunstvoorwerpen in haar bezit die van Joodse eigenaren zijn gestolen, dan wel onder dwang zijn verkocht. Om de erfgenamen te vinden, trekt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport voor een periode van 4 jaar anderhalf miljoen euro per jaar uit voor onderzoek naar herkomst van naziroofkunst. Kunstvoorwerpen zonder erfgenamen zullen worden teruggegeven aan de Joodse gemeenschap.

De gemeente Amsterdam hanteert sinds 2013 het beleid om samen met claimende partij een bindend advies te vragen aan de Resitutiecommissie. Eerder dit jaar gaf de gemeente het schilderij Bild mit Häusern van Wassili Kandinsky terug aan de erfgenamen van het Joodse echtpaar Lewenstein. Hieraan ging een juridische strijd van acht jaar aan vooraf.