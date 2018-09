Rijksdienst: plaats rood voorzetraam in Oude Kerk

Het college van burgemeester en wethouders vroeg de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om een onverplicht advies over het plaatsen van een vier meter hoog raam van rood glas in de Oude Kerk.



Het raam is inmiddels geplaatst, maar er dient nog een bezwaar dat de de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) heeft aangespannen om te zorgen dat het rode raam niet permanent wordt geplaatst.



"Het is op zich een positieve ontwikkeling dat de Heilig Grafkapel voor publiek wordt opengesteld," schrijft de Rijksdienst. Maar dat het rode licht van grote invloed is op "de belevingswaarde van het historisch interieur" en ook het gevelbeeld van de kerk verandert is "minder wenselijk vanuit cultuurhistorisch perspectief".



Tijdslaag

De Rijksdienst vindt het op zich niet verkeerd dat een nieuwe betekenisvolle tijdslaag wordt toegevoegd aan een monument. "Een kunstuiting die hoort bij de hedendaagse museale functie van de Oude Kerk kan zo'n toevoeging zijn."



Maar de dienst raadt wel aan te kijken of dat minder ingrijpend kan, bijvoorbeeld door het plaatsen van een voorzetraam aan de binnenzijde.



Groen licht

De Oude Kerk kreeg eerder groen licht van de rechter om het rode raam te plaatsen. De officiële onthulling is echter uitgesteld. Op 9 oktober beoordeelt het stadsdeel in een hoorzitting of de verstrekte vergunning op de juiste gronden is verleend.



Het plan voor een rood raam komt van de Italiaanse kunstenaar Giorgio Andreotta Calò, die nu in het gebouw exposeert. Een van de voorwaarden bij de subsidie voor de tentoon­stelling was dat er een permanent aandenken aan de getoonde kunst zou komen - dat werd het rode raam.



