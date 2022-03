Rijke en verrassende oogst van nominaties voor architectuurprijs, maar waar blijft de erkenning voor buurten?

Voor de vijftiende keer wordt in april de Gouden A.A.P. uitgereikt, de voornaamste architectuurprijs van Amsterdam. Met onder meer het Holocaust Namenmonument en Spaarndammerhart is de kwaliteit van de nominaties hoog. Een kanttekening: de focus ligt op afzonderlijke gebouwen en niet op wijken, blokken of straten.

Vergeleken met de vorige editie van de Gouden A.A.P. is de oogst rijker en verrassender, en dat in een tijd waarin de bouwcrisis nog hevig woedt. Een vakjury, bestaande uit Caroline Bos, oprichter van UNStudio en directeur van AM Concepts, Saskia Bosnie, directeur van de gebiedsorganisatie Zuidoost City en Marc Reniers van M3H Architecten, koos de tien beste Amsterdamse bouwprojecten van het afgelopen jaar. En dan is er nog een publieksjury die op een eigenzinnige manier projecten beoordeelt.

Opvallend is dat de drie projecten die met kop en schouders boven de rest uitsteken, een lange weg hebben afgelegd om tot voltooiing te komen: Valley van MVRDV, het Nationaal Holocaust Namenmonument van Daniel Libeskind/Rijnboutt en het Spaarndammerhart van Korthtielens en Marcel Lok. Aandacht en degelijke voorbereiding, maar ook discussie, zijn kennelijk gunstige voorwaarden voor een klinkend eindresultaat.

Woningen rond binnentuin

Om met die laatste te beginnen: Spaarndammerhart werd in december 2021 al bekroond met de Zuiderkerkprijs. Het complex woningen rondom een fraaie binnentuin (van Bruno Doedens) is een zeer geprezen invulling van de Amsterdamse Schoolwijk. Detaillering zoals de kleur baksteen, de belettering en het patroon van namen op de vloer sluit aan bij de omgeving. De boogvormige poorten geven toegang tot de semi-openbare binnentuin.

Op deze plek stond een basisschool die is verhuisd naar Houthavens. Dat er veel werk is gaan zitten in het ontwerp – dat begon met een tender – en de uitvoering is zichtbaar in het complex waar architecten, grafisch ontwerpers en landschapsarchitecten hebben samengewerkt. Dit betaalt zich uit in de waardering en bekroning.

Minstens zo veel tijd en moeite zijn gaan zitten in Valley op de Beethovenstraat. Het eerste ontwerp dateert al uit 2016. Lange tijd hield menigeen het niet voor mogelijk dat dit complex met zijn grillige torens gerealiseerd kon worden. En nu het er staat overtreft het de verwachtingen. MVRDV heeft een warme kleur natuursteen uit Spanje gebruikt voor de gevelbekleding.

Botanist Piet Oudolf bedacht de sparren en andere beplanting op de balkons en speciaal ontworpen bakken. Over enkele jaren moet dit een begroeide rots zijn waar toevallig mensen in wonen. Het hoeft niet te verbazen dat Valley zal uitgroeien tot een architectonische bedevaartplaats, zoals De Pot van MVRDV in Rotterdam dat ook is geworden.

Over lange voorbereiding en engelengeduld gesproken: het Namenmonument op de Weesperstraat is er niet zonder slag of stoot gekomen. Er was discussie over de locatie, over het ontwerp en over de noodzaak. Nu het er staat, zijn vriend en vijand het erover eens: dit is het meer dan gepaste eerbetoon aan de Joodse slachtoffers van de Holocaust.

Elk slachtoffer heeft een naam gekregen op een speciaal gefabriceerde steen in een zigzagvormig labyrint waar gekantelde spiegels boven hangen. Hoezeer het monument in een behoefte voorziet, bewijst de belangstelling van nabestaanden.

Grote verschillen

De overige zeven nominaties verschillen sterk van elkaar. Haut van Team V Architectuur beroept zich erop de eerste houten woontoren van Nederland te zijn. Helemaal waar is dat niet want de kern (liftschachten en natte ruimtes) is van beton. De look van hout komt vooral door de plafonds boven de balkons en de wellness op de begane grond.

De Finish van WE Architecten is een woontoren in een gevlekte steen die hoort bij het silhouet van Zeeburgereiland. Opvallende balkons en een getrapte opbouw maken het tot een gebouw van deze tijd. Niet uitzonderlijk, dat dan weer wel.

Basisschool De Wereldburger van Moke Architecten is een campus van kubusvormige gebouwen in Nieuw-West waarvan de voornaamste verdienste is dat ze door hergebruik tot stand zijn gekomen. En een wervende centrale ruimte, dat ook.

Stories van Olaf Gipser Architecten in Buiksloterham is een voorbeeld van collectief opdrachtgeverschap. De beplanting op de balkons en in de patio’s maakt deel uit van het ontwerp. Een licht en luchtig gebouw dat straalt op de noordelijke IJ-oever.

De Voortuinen van Elephant aan de Haarlemmerweg lijkt daar enigszins op: ook wit, ook veel groen in wat ooit de grijze kolos van de Rijkspostspaarbank en de latere Postbank was.

The Harbour Club op Cruquius is van Levs. Het maakt deel uit van de flitsende bebouwing aan de zuidkant van de Entrepothaven in het Oostelijk Havengebied. Hier wordt, op de fundamenten van oude scheepswerven, een yuppenwijk uit de grond gestampt.

The British School of Amsterdam van Atelier Pro is een geslaagde metamorfose van de voormalige gevangenis aan de Havenstraat. De contouren van het ronde cellencomplex zijn gespaard gebleven, maar toch hoeven de leerlingen zich niet opgesloten te voelen.

