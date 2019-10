Rijen voor verrassingsoptreden The Script op Leidseplein

Fans trotseerden de regen om de Ieren te zien, is te zien op foto’s op sociale media. De band kondigde het optreden aan via Twitter.

‘Amsterdam! We spelen een korte set in Irish Pub Hoopman op het Leidseplein. Wees erbij, dit wil je niet missen’, schreef The Script. Het optreden begint om 14.00 uur.

Dat de groep rond zanger Danny O’Donoghue mogelijk naar Amsterdam zou komen, werd woensdag al enigszins duidelijk. Toen vroeg de band ‘voor een vriend’ of iemand misschien een goede Ierse pub in het centrum van Amsterdam wist.

De zanger nam ook nog even de tijd om mee te spelen met een potje pool in de pub. Een kleine troost voor fans die buiten moeten wachten: het optreden is te volgen via Instagram.

That moment you’re playing pool in a pub in Amsterdam and Danny O'Donoghue from The Script picks up a cue 🤣🤣🤣 @NorthernIreland pic.twitter.com/WoKpl8Xn0t Ryan Simpson

Binnenkort lanceert The Script zijn zesde album. De eerste single, The Last Time, werd vorige maand uitgebracht. De band kondigde ook aan in maart terug te komen naar Amsterdam voor twee concerten in de Ziggo Dome.

The Script is vrijdag in Amsterdam te vinden. Beeld EPA