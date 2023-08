Rijen aan fietsen bij Amstelstation krijgen een stalling ondergronds, plein zelf wordt groener en levendiger

Beeld Floris Lok

Het plein aan de westkant van het Amstelstation gaat vernieuwd worden, meldt ProRail. Bij deze ingang staan nu fietsen in rekken op straat, maar vanaf 2029 moeten die weg.

Wie het Amstelstation goed kent, weet wat voor rommeltje het is aan de westkant. Er staan veel fietsen van de duizenden reizigers per dag die langs het station komen. Dat moet anders, vindt de gemeente. Met een fietsenstalling onder de grond komt er op straat meer ruimte om te zitten voor reizigers, voor bewoners en voor groen en vrij uitzicht over het water. Zo moet de westkant van het Amstelstation er een stuk levendiger op worden.

Nieuwe woningen

De werkzaamheden aan de ‘Stationsloper’, het plein van het Amstelstation naar de Amstel, beginnen als de andere stedenbouwkundige plannen bijna klaar zijn. De gemeente is bezig met het herinrichten van het gebied Amstelstation-Amsteloever. Zo moeten er minder auto’s op straat komen en er worden tot 2100 nieuwe woningen gebouwd. Tachtig procent daarvan is sociale huur of middeldure huur.

ProRail is van plan om de eerste ontwerpen van de Stationsloper in het najaar bekend te maken.