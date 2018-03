Rijdt de N/Z-lijn op 22 juli? De wethouder is gewaarschuwd

"We gaan op 22 juli 2018 rijden vanaf 5 uur 's ochtends."



Was getekend: Pieter Litjens.



Die uitspraak, van 3 november vorig jaar, paste in het toenemende zelfvertrouwen van de VVD-wethouder.



Deze zomer gaan we het meemaken, liet hij zich regelmatig ontvallen: de opening van de Noord/Zuidlijn.



Waarschuwen

Nu een commissie van externe deskundigen concludeert dat er te veel mis is om definitief de knoop door te hakken over die startdatum, zoals wel de bedoeling was, krijgt Litjens' geloofwaardigheid een knauw.