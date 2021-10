Rijbanen A10 weer vrijgegeven na autobrand

Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel stond het verkeer stil vanwege een autobrand. Beeld -

Volgens Rijkswaterstaat is de personenauto rond 09:00 uur in brand gevlogen om een nog onbekende reden. Verschillende brandweerwagens waren snel ter plekke om de brand te blussen. De betreffende auto is weggesleept en de weg is inmiddels weer vrijgegeven.

Tijdens de bluswerkzaamheden stond het verkeer tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel grotendeels stil. Dat duurde ongeveer een uur. Verkeer kon keren via de A2 bij Ouderkerk aan de Amstel.