Rifka Lodeizen als Astrid Holleeder in Judas

Marit van Bohemen speelt zus Sonja. Wie Willem Holleeder zal vertolken, wordt later nog bekendgemaakt.



Verraad

In Judas, geregisseerd door Joram Lürsen, werkt Astrid toe naar het moment dat ze haar broer definitief verraadt aan Justitie. Flashbacks maken duidelijk uit wat voor een jeugd zij en haar broer zich hebben los geworsteld en hoe pijnlijk, maar noodzakelijk, haar verraad is.



Al tijdens haar jeugd beseft Astrid dat zij anders is dan haar volkse broers en zus; ze is slim en probeert zich al op jonge leeftijd te ontwikkelen om weg te komen van haar gewelddadige vader. Maar elke keer als dat lijkt te lukken, wordt ze weer opgeslokt door haar familie, in het bijzonder door haar criminele broer Willem 'Wim' Holleeder.



De serie is ook vanaf 6 januari wekelijks te zien op RTL 4, om 22.00 uur.



Lees verder: Dag 48: knetterend verhoor van zussen Astrid en Sonja Holleeder