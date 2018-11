Riff W. krijgt twee jaar cel voor schietpartij café Zuid

W. stond met vriend Omar E. bij het raam van het café toen twee nog onbekende schutters op hem het vuur openden. W. vluchtte naar de keuken van het café, vanwaar hij driemaal in de richting van de deur en het raam schoot.



De straf valt lager uit dan de door het Openbaar Ministerie (OM) geëiste vijf jaar. De rechtbank heeft namelijk in de beslissing meegenomen dat W. niet begon met schieten. Bovendien werd de man door het OM ook witwassen van een Rolex-horloge en een geldbedrag verweten. Dat achtte de rechtbank niet bewezen.



Noodweer

In de verklaring van W. dat hij uit noodweer handelde ging de rechtbank echter niet mee. De aanval zou al zijn al geëindigd op het moment dat W. begon met schieten.



'Hij werd bij de schietpartij in zijn hand geraakt en het is goed voor te stellen dat de beschieting voor angst en paniek bij hem heeft gezorgd. Dit gaf hem nog niet het recht om terug te schieten,' aldus de rechtbank.



W. nam bovendien het aanmerkelijke risico dat hij mensen zou doden: zogeheten voorwaardelijke opzet. Door richting de deur te schieten, riskeerde hij zijn vriend E. te raken, van wie hij wist dat die daar stond. Daarnaast konden de kogels mensen raken buiten het café, dat zich in een drukke woonwijk bevindt.



Na de beschieting is E. berecht tot tien maanden cel voor bezit van twee vuurwapens en pepperspray.