Riff W. gearresteerd voor terugschieten vanuit café Zuid

W. gaf in Het Parool al toe dat hij de klant was die terug schoot. Zelf was hij in zijn hand geraakt.



De kogels waren volgens ingewijden bedoeld voor de crimineel die naast W. stond: Omar E. (27), alias 'Soesie'. Die is kort na de schietpartij met een vuurwapen gepakt bij het Museumplein en moet daarvoor aanstaande maandag voor de rechter komen.



Ook twee andere klanten van het café op de hoek van de Ruysdaelkade en de Van Ostadestraat werden geraakt, van wie één in zijn nek, waaraan hij meteen is geopereerd. Die slachtoffers waren ook bekenden van de politie, zij het niet voor heel zware misdrijven.



Eén van hen staat op de Top 600-lijst van vooral jonge criminelen die veel misdrijven plegen. Op Omar E., net zoals Riff W. afkomstig uit de Diamantbuurt, zijn al eerder aanslagen gepleegd.



'Vergismoorden voorkomen'

Namens Riff W. liet zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers kort na de schietpartij weten dat die zich uiteindelijk bij de recherche zou melden om zich te verantwoorden voor het terugschieten vanuit de kroeg.



Kuijpers zei dat W. het vuurwapen had overgenomen 'van een dronkenlap' die zelf niet in staat was op te treden. "Wij vinden dat hij een medaille en een bos bloemen moet krijgen omdat hij de schutter of schutters heeft verjaagd door terug te schieten," zei Kuijpers. "Hij heeft misschien wel tien levens gered. We hadden er zomaar in één keer weer negen vergismoorden bij kunnen hebben."



