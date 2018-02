Rietje Willms (80) uit Oost: vermoord vanwege een erfenis?

Dat is de grote vraag in de strafzaak die donderdag en vrijdag inhoudelijk wordt behandeld in de rechtbank in Amsterdam.



De bejaarde Rietje Willms werd in juni 2016 onder verdachte omstandigheden dood gevonden in haar woning op het Kastanjeplein. In haar bloed werd een ongewone hoeveelheid van de sterke pijnstiller oxycodon gevonden.



Na maanden rechercheonderzoek werden in januari 2017 zoon Hans W. (55) en zijn vrouw Susanne H. (56) gearresteerd op verdenking van moord op hun moeder en schoonmoeder. Sindsdien zitten ze vast.



Weduwe

Rietje Willms stond in de Oosterparkbuurt bekend als 'de Hertogin van het Kastanjeplein'. Ze dankte die naam aan haar status als weduwe van vastgoedbaron Edward Willms, die een groot deel van het Kastanjeplein in handen had.