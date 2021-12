Riekerhaven krijgt 250 extra tijdelijke woningen voor statushouders, jongeren en studenten

Het Riekerpark, het voormalige sportpark Riekerhaven. Beeld Rink Hof (111305)

“We proberen op korte termijn zoveel mogelijk woonruimte te creëren, omdat de wooncrisis overal om zich heen grijpt,” zegt wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen) in een persbericht.

“Met 250 tijdelijke woningen kunnen veel jongeren beginnen aan een zelfstandig leven in Amsterdam. We willen in dit gebouw een deel van de woningen beschikbaar stellen voor jongeren uit Nieuw-West, zodat zij in hun eigen buurt kunnen blijven wonen.”

Dit jaar hebben twee keer zoveel statushouders recht op een sociale huurwoning in de stad in vergelijking met vorig jaar. De gemeente probeert het tekort aan huizen terug te dringen met de bouw van tijdelijke woningen.

Riekerhaven

Er is gekozen voor het Riekerpark, zoals het voormalige sportpark Riekerhaven ook wel genoemd wordt, omdat er voor dit terrein nog geen definitieve bestemming is. De woningen die bedoeld zijn voor mensen van 18 tot en met 28 jaar oud zouden daarom tien tot vijftien jaar kunnen blijven staan.

Op het terrein staan al meer containerwoningen waar statushouders, jongeren en studenten wonen. De gemeente zegt dat beide complexen er drie jaar samen zullen staan, dan gaat het oude woonblok weg en blijft alleen het nieuwste blok over.

Het plan moet in de tweede helft van 2022 klaar zijn en gedeeld worden met de buurt. De bouw kan dan in 2023 starten en in 2024 voltooid zijn.