Ridouan Taghi zou de berichten onder meer onder de naam ‘Angel of dark’ hebben verstuurd

Op de openingsdag van het requisitoir in de enorme liquidatiezaak Eris rond motorbende Caloh Wagoh ging het om ‘de twee hoofdpijlers onder het bewijs’: kroongetuige Tony de G. en héél veel ontluisterende tekstberichtjes.

Bijvoorbeeld: terwijl kroongetuige Tony de G. ‘president’ Delano R. van motorbende Caloh Wagoh chauffeerde, vertelde die volgens de spijtoptant dat hij bij zo’n 25 liquidaties betrokken was, onder meer als moordmakelaar voor Ridouan Taghi. ‘Vroeger’ had hij zelf gemoord, gaandeweg liet hij moorden, zou ‘de roverhoofdman’ hebben verteld, van de 21 verdachten in de enorme liquidatiezaak Eris die justitie als moordbrigade ziet.

‘Betrouwbaar’

Dat soort uitspraken plus de beweerde persoonlijke ervaringen en observaties van kroongetuige Tony de G. vormen één ‘hoofdpijler’ in het bewijs dat de aanklagers deze en volgende week duiden in hun requisitoir. Op de openingsdag van het relaas, waarvoor zes dagen zijn gereserveerd, benadrukten de officieren van justitie dat ze kroongetuige Tony de G. en diens ‘kéér op kéér herhaalde verklaringen’ betrouwbaar vinden. “Zonder zijn verklaringen was er geen Eris-onderzoek geweest.” Tony de G. legde zijn verklaringen af nadat hij door geklungel volop sporen had achtergelaten bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels in de zomer van 2017.

De aanklagers vinden nog altijd dat de spijtoptant ‘geen strafbare betrokkenheid had’ bij de liquidatie van Zeki Yumusak op 25 juli 2017 in zijn auto in Rotterdam. Dat terwijl hij zijn oude kennis voor Delano R. traceerde, een foto van hem maakte, hem min of meer aan zijn moordenaars leek te hebben uitgeleverd en een wapen in ontvangst nam waarmee Yumusak moest worden vermoord.

Zelf zegt De G. dat hij er van overtuigd was dat de groep Yumusak niet zonder zijn hulp zou kunnen omleggen en dat hij de Barendrechtse Turk had willen waarschuwen. Die stelling dat al die handelingen van de kroongetuige onvoldoende zijn om hem ook dié liquidatie aan te wrijven, is voer voor advocaten die vinden dat hij veel verder ging dan hun cliënten die wél zijn aangeklaagd voor moorden.

Slordigheid

De tweede voorname pijler onder het bewijs van justitie heeft op een heel andere manier óók te maken met slordigheid en geklungel, van hoofdverdachte Delano R. Die maakte volgens justitie met een gewone smartphone filmpjes en foto’s van héél veel van de ijzingwekkende, versleutelde tekstberichten die hij zijn manschappen stuurde met een encrypte PGP-Blackberry (Pretty Good Privacy).

Omdat hij een documentaire over misdaad zou gaan maken, zegt hij. De officieren van justitie zien in die berichten een karrenvracht aan bewijs tegen hemzelf en zijn vermoede criminele organisatie. Een forse berg berichten via de verschillende inmiddels ontmantelde versleutelingsdiensten past in de visie van het Openbaar Ministerie haarfijn bij die uit de bij Delano R. in beslag genomen drie externe harde schijven, een laptop en drie Samsung-smartphones.

Onthutsend

Het Openbaar Ministerie denkt de belangrijkste accounts waarmee al die onthutsende berichten over moorden zijn verstuurd, te kunnen koppelen aan de (hoofd)verdachten in de zaak Eris én aan hun voornaamste opdrachtgever: Ridouan Taghi. Die is in de zaak Eris wel als verdachte aangemerkt, maar niet ‘meegenomen’ in het proces omdat hij al terecht staat in de aanpalende liquidatiezaak Marengo.

Aan Taghi wordt een veelheid aan wonderlijke aliassen toegedicht waaronder hij zijn eindeloze stroom berichten over liquidaties en ander grof geweld aan Delano R. en consorten zou hebben verstuurd. Een greep: ‘Enemy for all motherfuckers’; ‘Ticket to hell for motherfuckers’; ‘Heaven and hell for my enemies’; ‘No justice, no peace’; ‘Angel of dark’ et cetera.

Delano R. komt in de verhoren over al die berichten ‘met ellenlange maar nietszeggende antwoorden’. “Het is te absurd voor woorden,” zei een aanklager. Het requisitoir gaat donderdag verder.