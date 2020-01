Ridouan Taghi zat sinds eind december 2016 ‘ononderbroken’ in Dubai

Ridouan Taghi. Beeld Politie

Dat stelt hij dinsdag via zijn advocaat Inez Weski. Hij verbleef niet in Iran ‘onder bescherming van de autoriteiten’ daar, zoals eerder werd gesuggereerd. Dat zou ook blijken ‘uit onderzoeksbevindingen na zijn arrestatie’.

‘Geconcludeerd moet dan ook worden, dat deze in media gepropageerde Iran-connectie zonder meer misleidende informatie over cliënt moet zijn geweest,’ schrijft Weski in een persbericht.

Ze weerspreekt geruchten in sommige media (met name in Dubai) dat Taghi ‘heeft bekend’. Weski: ‘Dat heeft niet plaatsgevonden. Mijn cliënt is zelfs tot op heden niet door het onderzoeksteam ondervraagd.’

Mogelijk zelf aan het woord

Taghi is van plan aanwezig te zijn bij de eerstvolgende inleidende zitting in zijn zaak op 27 februari in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol. Mogelijk gaat hij de Amsterdamse rechtbank daar ook zelf iets zeggen, kondigt zijn advocaat aan.

Hij verblijft in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught sinds hij heel snel na zijn arrestatie met een gecharterd vliegtuig naar Nederland was overgevlogen. Hij was als ongewenst vreemdeling Dubai uitgezet omdat hij daar met een vals paspoort was ingereisd.

Marengo-proces

Taghi wordt in megaproces Marengo verdacht van vele liquidaties en pogingen daartoe, als opdrachtgever en leider van een omvangrijke criminele organisatie.

Een omvangrijk rechercheteam joeg jarenlang vruchteloos op hem, tot medio december. Marokko zou cruciale informatie hebben gegeven die naar Taghi leidde.

Ook in dat land werd hij gezocht, vanwege een liquidatie waarbij Amsterdammers in november 2017 het verkeerde doelwit hadden vermoord. Niet de Nederlands-Marokkaanse crimineel Mustapha F. werd toen geliquideerd, maar de zoon van een vooraanstaande rechter die op de stoel was gaan zitten die F. net had verlaten.

Omdat Taghi ‘in beperkingen zit’ en alleen contact mag hebben met zijn advocaten, doet Weski geen inhoudelijke mededelingen over zijn zaak, en ‘de overige actuele gebeurtenissen, die cliënts perceptie van de eerlijkheid van het Marengo-proces helaas slechts hebben bevestigd’.