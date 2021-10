Ridouan Taghi communiceerde vrijelijk vanuit de cel, via zijn neef die zijn advocaat is

Beeld Sjoukje Bierma

Behalve de vele tientallen bezoeken belden de twee elkaar voortdurend via de afgeschermde advocatenlijn. Wat zij bespraken bleef geheim. Inmiddels staat voor justitie vast dat ze onder meer spraken over een gewelddadige ontsnappingspoging, drugshandel en witwassen.

Na intensief onderzoek door de Landelijke Recherche is Youssef Taghi (38) vrijdagmorgen gearresteerd terwijl hij weer met Ridouan Taghi in de spreekkamer zat in de EBI. Vervolgens heeft een fors onderzoeksteam huiszoekingen gedaan in de woning en het huidige kantoor van de advocaat in Utrecht en zijn voormalige kantoor in Waardenburg. Ook de cel van Ridouan Taghi is doorzocht.

Youssef Taghi wordt formeel verdacht van deelname aan een criminele organisatie met als doel drugshandel, witwassen en het voorbereiden van moord (tijdens de gewelddadige ontsnappingspoging, waarbij doden hadden kunnen vallen).

Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo. Daarin staat hij met 16 medeverdachten terecht voor het geven van tal van opdrachten voor liquidaties en ander grof geweld. Daarnaast beschouwen de opsporingsdiensten hem als het brein achter het extreme geweld van de afgelopen jaren tegen de bovenwereld, zoals de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., diens advocaat Derk Wiersum en de moord op Peter R. de Vries – beschuldigingen die hij overigens ver van zich werpt.

Versleutelde berichten

Youssef Taghi had zich in december vorig jaar gemeld als ‘media-advocaat’ die Ridouan Taghi wilde bijstaan. Behalve zijn strafadvocaat Inez Weski had Taghi ook al een advocaat die procedeert over de omstandigheden waaronder hij gedetineerd zit én nog een advocaat die civiele kwesties behandelt.

De opsporingsdiensten waren via het Team Criminele Inlichtingen (TCI) inmiddels getipt dat Ridouan Taghi vanuit de zwaarst beveiligde inrichting van het land doorging met het aanjagen van misdrijven. Het Openbaar Ministerie verzocht de deken in Oost-Nederland Youssef Taghi de bijstand aan Ridouan Taghi te beletten. Zo lang dat onderzoek liep, werd de advocaat uit de EBI geweerd.

De deken zag uiteindelijk geen bezwaar. Daarop moest Youssef Taghi vanaf 11 maart als advocaat tot zijn neef worden toegelaten.

Ondertussen was de computerserver van Sky ECC gekraakt: een dienst die criminelen op grote schaal gebruikten om versleutelde berichten te versturen. In februari begon justitie mede op grond van die berichten een apart onderzoek naar de verdenking dat Ridouan Taghi vanuit de EBI zijn misdrijven voortzette. In de zomer werden berichten leesbaar waaruit volgens justitie bleek dat Youssef Taghi degene was die zijn positie als ‘geheimhouder’ misbruikte als schakel tussen Ridouan Taghi en de buitenwereld.

‘Schokkend’

Hoofdofficier van justitie John Lucas van het Landelijk Parket: “Het is schokkend hoe Ridouan Taghi en Youssef Taghi in de spreekkamer van de EBI verhullend zaken bespraken. Fluisterend, met lange stiltes, schrijvend en dan weer alles doorkrassend nadat het papier tegen de wand was gehouden die de twee scheidde.”

Het Parool had sinds het voorjaar informatie dat advocaat Youssef Taghi deze rol leek te spelen. Dat was toen journalistiek nog niet hard te maken. Uiteindelijk besloten Het Parool en vier andere media die gaandeweg op de hoogte waren geraakt, niet te berichten tot het onderzoek van justitie was afgerond.

Een prangende vraag is of de moord op Peter R. de Vries via de open lijn vanuit de EBI kan zijn georganiseerd. Daarvoor is volgens justitie vooralsnog geen aanwijzing gevonden. De Vries werd op 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, in de Amsterdamse binnenstad.

De opsporingsdiensten gaan er van uit dat hij is vermoord omdat hij de vertrouwensman was van kroongetuige Nabil B., die aan de basis stond van strafzaak Marengo tegen Taghi cum suis.