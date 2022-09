‘Rico’ F., die volgens justitie zomaar schoot in de Bijlmer, nader onderzocht op noodzaak tbs

Beeld Getty

Het Openbaar Ministerie en de rechtbank willen in de strafzaak de mogelijkheid openhouden F. zo nodig tbs op te leggen. Een psycholoog ziet volop aanwijzingen voor stoornissen, maar hij werd nog niet door een psychiater beoordeeld.

Voortdurend geweld

‘Rico’ F. is voortdurend in geweld verwikkeld. In 2018 werden een vriend en hij, gelieerd aan drillrapformatie KSB (Kikkenstein Bende), op de Agatha Christiesingel neergestoken door leden van de rivaliserende drillrapgroep FOG (Fully op Gevaar) uit Venserpolder en Bullewijk.

F. raakte levensgevaarlijk gewond. Van hem zouden een slagader en spieren zijn doorgesneden. Details werden niet helemaal duidelijk, omdat de slachtoffers niet wilden meewerken aan onderzoek door de politie. Ze zouden het zelf wel oplossen.

Mogelijk was de wilde steekpartij bij de flat Florijn op 3 september 2019 een wraakactie. Toen werd de 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam (FOG) doodgestoken in een messengevecht met leden van KSB. De twintiger die de dodelijke steek toebracht, kreeg 2 jaar jeugddetentie en jeugd-tbs.

Vervolgens vielen er over en weer gewonden door wraakacties van de drillgroepen en verwante formaties.

‘Waarom blijven jullie kijken?’

Op dinsdagmiddag 28 september 2021 was het volgens justitie ‘Rico’ F. die met een vriendin langs een 41-jarige man liep die met vrienden, zijn vriendin en twee kinderen van 1 en 2 jaar aan een picknicktafel zat op het Krimpertplein in Amsterdam-Zuidoost – in de K-buurt die KSB als thuisbasis beschouwt. Nadat hij de groep was gepasseerd, zou F. over zijn schouder naar de veertiger hebben geroepen: “Waarom blijven jullie zo kijken?”

De man merkte op dat hij ‘kan kijken waar hij wil’. Nadat hij op dreigende toon had gevraagd tot hoe laat de man zou blijven zitten, zou F. met de vriendin zijn doorgelopen, om vijf minuten later op een oude damesfiets terug te keren. Hij herhaalde zijn vraag, de man zou een stap naar voren hebben gezet en zijn opmerking hebben herhaald, waarna F. een vuurwapen uit zijn jaszak zou hebben gehaald, dat zou hebben doorgeladen en hebben geschoten. Mis.

F. ontkent dat hij de schutter was en dat hij die dag daar is geweest.

Ruimte om tbs te eisen

De rechtbank stelde de inhoudelijke behandeling van zijn zaak woensdag op verzoek van de officier van justitie voor onbepaalde tijd uit om psychiatrisch onderzoek naar F.’s geestelijke vermogens mogelijk te maken. De psycholoog die hem drie keer onderzocht, beschreef dat zijn geweten gebrekkig is ontwikkeld, dat hij ‘autoriteitsproblemen’ heeft, ‘impulsief is van aard’, zijn agressie niet in de hand heeft en kampt met ‘anti-sociale persoonlijkheidsstoornissen’.

Justitie wil in de strafzaak de ruimte krijgen om tbs te eisen, omdat een gevangenisstraf mogelijk onvoldoende is om F. van nieuwe misdrijven te weerhouden.

Inmiddels is F. tweemaal veroordeeld voor vuurwapenbezit. De ene zaak draaide om het geladen vuurwapen waarmee op het Krimpertplein was geschoten en waarmee F. later was gepakt, de andere om een op een smartphone aangetroffen foto waarop hij met een vuurwapen is te zien.

Zijn oudere broer Regerio F. (34) werd op 7 september jongstleden veroordeeld tot 5 jaar cel voor poging tot doodslag op een vader en zijn kind van 2 jaar, en bedreiging van rivalen. Dat was gebeurd tijdens een mislukte drugsdiefstal in het Amstelkwartier. Regerio F. schoot op 17 oktober 2021 tijdens die ‘ripdeal’ een kogel richting die rivalen. Die miste doel, ketste af op het trottoir en vloog de toevallig passerende auto in – tussen het hoofd van de vader en het kind achterin door.