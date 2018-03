Rico de Chileen mag worden uitgeleverd aan Nederland

'Rico de Chileen' had dat transport volgens de informant geleid. Zelf zegt hij dat hij de laatste vier jaar 'misschien drie keer in Nederland is geweest' en voornamelijk verbleef in Colombia en Dubai.



Hij zou daar hebben verdiend aan verscheidene bedrijven. Hij ontkent betrokkenheid bij drugshandel.



Sinds 2007 was hij uitgeschreven uit de woning in de Beethovenstraat en daartoe zouden sindsdien verscheidene andere personen toegang hebben gehad.



Geen commentaar

R.V.'s Nederlandse advocaat Leon van Kleef wilde woensdagmorgen nog niet op de beslissing van het Chileense hooggerechtshof reageren.



In januari zei hij tegen Het Parool dat 'deze zaak is gebaseerd op constructies'.



"In panden zijn zaken gevonden die aan mijn cliënt worden gelinkt zonder bewijs. Er zijn geen telefoontaps en geen bruikbare getuigenverklaringen," aldus Van Kleef.



"In die woning waar hij sinds 2007 was uitgeschreven en waar kennelijk een foto van hem aan een muur hing, is een tijdschrift gevonden met een artikel over een boot met cocaïne die in beslag was genomen en er lagen wat papiertjes waarop in verschillende handschriften krabbels stonden. Mij lijkt het allemaal erg dun."