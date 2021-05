‘Rico de Chileen’ krijgt 11 jaar cel voor leiden bendes in liquidaties en witwassen

Rechtbanktekening van een eerdere zitting met Richard R., beter bekend als Rico de Chileen. Beeld ANP

Van het leiden van een drugsbende en het bezit van wapens en munitie wordt hij vrijgesproken.

Voor het leiden van een moordbende zou R. volgens de rechtbank 8 jaar moeten krijgen, voor het leiden van ‘een geoliede machine’ die witwaste 4 jaar. Eigenlijk vindt de rechtbank dus 12 jaar geoorloofd, maar hij krijgt 1 jaar strafkorting omdat zijn proces lang heeft geduurd. R. werd eind 2017 in Chili gearresteerd.

Het Openbaar Ministerie had op 15 maart 14 jaar cel geëist.

Hermano

De rechtbank acht bewezen dat R. de gebruiker met de bijnaam ‘Hermano’ was van Blackberry’s en versleutelde e-mailaccounts waarmee een enorm aantal berichten is verstuurd naar andere zware criminelen, onder wie Ridouan Taghi. Die berg aan berichten vormt de bodem onder het bewijs, al gebruikt de rechtbank die alleen als er extra bewijs in het dossier zit dat de teksten ondersteunt.

De rechtbank noemt de onderlinge berichten tussen Richard R. en andere zware criminelen ‘huiveringwekkend’. Daarin werd ‘op achteloze wijze’ besproken wie dood moeten. “Het is ontluisterend en weerzinwekkend dat u met uw organisatie dacht over leven en dood te kunnen beschikken. De kennelijke hongerigheid mensen te willen laten liquideren en te juichen als het is gebeurd, is uitermate schokkend.”

Onderwereldmoorden

De rechtbank acht bewezen dat R. een criminele organisatie leidde met onderwereldmoorden als doel, samen met Ridouan Taghi en Naoufal F. ‘ Noffel’. “U was een van de leiders. Soms werkte u samen met Taghi, maar u beschikte allebei over een professionele organisatie die liquidaties kon uitvoeren.”

De rechtbank ziet volop bewijs voor het witwassen van grote bedragen. Vijf Mercedessen, enkele Audi’s, een Volkswagen Passat, de kosten voor een woning in de Amsterdamse Beethovenstraat en een villa in Spanje waar ook exclusieve horloges lagen zijn gevonden.

Bij een medeverdachte werden kasboeken gevonden.

Ondergronds bankieren

Dat R. geld verdiende met ondergronds bankieren en de handel in horloges, gelooft de rechtbank niet. “U was de leider van een goed georganiseerde witwasorganisatie met als doel u uit het zicht te laten blijven. (..) U leefde er op los ten koste van de samenleving.”

Richard R. hoorde zijn vonnis onbewogen aan en knikte vriendelijk naar de rechtbank, voor hij via de zijdeur van de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol werd afgevoerd.

De zaak waarin R. nu is veroordeeld, heeft de codenaam Orinus I. In een volgend proces, Orinus II, hoopt het Openbaar Ministerie hem voor concrete liquidaties voor de rechter te brengen. Dat kan pas als Chili daarvoor toestemming geeft, want hij is alleen uitgeleverd voor drugshandel, witwassen en bendevorming.

Concrete liquidaties

In het vonnis verwijst de rechtbank naar enkele concrete moorden, waaronder die op Samir Erraghib in IJsselstein in 2017, die op Martin Kok in Laren eind 2016 en plannen om aartsrivaal Mustapha F., ‘Moes No Limit’ te laten doodschieten door zijn moordbrigade.