‘Rico de Chileen’: ik maakte geld met handeltjes, niet met zware misdaad

De rechters kregen maandag en dinsdag moeilijk vat op Richard R. Beeld ANP

Het strafdossier waartegen de Amsterdamse Chileen Richard R. (47) zich heeft te verweren, is in zijn visie een allegaartje.

Vol bijnamen die zo gangbaar zijn dat ze niet hém hoeven betreffen en tekstberichten die hem mede daardoor onterecht worden toegerekend. De recherche en de officieren van justitie trekken vooral conclusies doordat ze hem in hun ‘tunnelvisie’ niet meer anders kunnen zien dan als één van de zwaarste criminelen die Nederland én Chili kennen.

Vervolgproces

Op de eerste twee dagen van zijn strafproces Orinus was R. in ‘de bunker’ in Osdorp lastig grijpbaar voor de rechters die hem probeerden te doorgronden.

Zij zullen moeten beoordelen of de officieren van justitie ‘Rico de Chileen’ terecht beschuldigen van het leiden van een criminele organisatie die drugswinsten witwaste, wapens bezat en liquidaties liet plegen.

Pas in een eventueel vervolgproces Orinus II hoopt justitie hem voor concrete liquidatiedossiers te vervolgen, omdat Chili R. niet voor onderwereldmoorden heeft uitgeleverd en hij daarvoor niet zonder nadere toestemming mag worden berecht.

Beethovenstraat

Richard R. werd in 1973 in Chili geboren, kwam op zijn zesde met zijn ouders naar Nederland en groeide op in Amsterdam-Noord. Hij ging de mist in met drugshandel in Duitsland, maar bleef in Nederland zonder strafblad.

Na zijn vrijlating uit de Duitse cel zette hij in Colombia een geldwisselkantoor op, in Bogota, dat hij later omvormde tot makelaarskantoor, dat ook auto’s met chauffeur verhuurde. In Amsterdam hield hij wel een woning in de Beethovenstraat aan, waar hij tijdens reisjes tijdelijk verbleef. In 2015 vertrok hij naar Dubai.

Handelsman

In zijn verhoren beschreef R. zichzelf als een ‘handelsman’ in de hogere segmenten, die forse commissies verdiende met ondergronds bankieren, de handel in de exclusiefste horloges en versleutelde smartphones en het doorverhuren van luxe huurbolides.

In Nederland en in het buitenland liet hij zijn rechterhand Carlos ‘oproepkrachten’ inhuren voor geldtransporten et cetera. In Jumping Fun, het bedrijf in feestelijkheden van zijn zus en zwager in Oostzaan, sloeg hij wel geld en spullen op, maar géén cocaïne, zoals justitie denkt. Wat precies wanneer waar lag? “Ik denk dat de directeur van Albert Heijn ook niet weet wat precies in welke stelling in welk magazijn staat.”

‘Hermano’

De rechters kregen nog moeilijk vat op ‘Rico’. Hij verwees steeds naar eerdere verklaringen, maar beriep zich op zijn zwijgrecht als de rechtbank meer wilde weten.

Ja, hij gaat om met beruchte criminelen, maar dat maakt hem geen misdaadkopstuk.

Al die bijmanen zoals Hermano (‘broer’), Compa (‘maat’) zijn zo algemeen dat gesprekken waarin die opduiken niet over hem hoeven gaan.

Ingewikkelde mailadressen die hij volgens de aanklagers voor zijn versleutelde e-mailverkeer gebruikte, zíjn niet van hem.

Hij had valse identiteitspapieren en gebruikte andermans naam in hotels en bij autoverhuurders, maar dat was gemakzucht waar die rechtbank weinig achter moet zoeken.

Liquidaties

Dinsdagmiddag ging het over al die versleutelde conversaties en contacten waaruit justitie opmaakt dat hij met onder andere Ridouan Taghi en Naoufal ‘Noffel’ F. liquidaties voorbereidde – waarbij Taghi en zijn handlangers ‘Utrecht’ deden en hij, ‘Noffel’ en anderen verantwoordelijk leken voor Amsterdam.

De auteurs van de berichtjes wilden de ene na de andere bekende crimineel ‘laten zakken’ (doodschieten, vult de recherche in). Sommigen zijn vermoord, andere leven nog. Ook lijken de berichtenschrijvers onverhuld te discussiëren over het laten vermoorden van misdaadvlogger Martin Kok (‘Kijk, die hoerenkind is wel een kandidaat want die man gaat echt te ver’). Kok is eind 2016 doodgeschoten. Een wilde gedachte van Taghi over het ‘laten slapen’ van de vooraanstaande officier van justitie Koos Plooij keurde R. volgens justitie af.

‘Brokjes uit conversaties’

Advocaat Leon van Kleef: “U haalt brokjes uit al die conversaties.” De recherche vult met die brokjes onterecht scenario’s in, borduurde R. voort.

Allebei wezen ze de rechters er op dat de gebruiker van een versleutelde smartphone die justitie aan R. toedicht, geregeld kalmerend optrad.

Raadsman Van Kleef: “In een megaberg berichten in het dossier zie ik maar één persoon die ‘nee’ zegt. Al gebeurde dat omfloerst, want een man als Taghi spreek je niet tegen. Van Kleef: “Een beetje meeveren is beter. Het is hetzelfde als toen mijn vrouw een derde kind wilde. Toen zei ik ook niet ‘nee’.”

Woensdag en maandag houden de officieren van justitie hun requisitoir, waarvoor ze netto 10 uur voorspellen nodig te hebben.