Ricardo’s Soul Food in West gesloten: eethuis was vaste stek voor drugsdealers

Observaties bevestigden het beeld dat in de buurt al jaren over Ricardo’s Soul Food bestond: het restaurant was een drugshonk. Beeld Joris van Gennip

Op 25 november 2022 deed de politie in een drugsonderzoek een inval in Ricardo’s Soul Food, een Italiaans-Spaanse grillroom op de hoek van de Wiltzanghlaan en de Schaapherderstraat. Een dealer ging er geregeld kort naar binnen. Uit onderzoek naar zijn telefoon bleek dat hij daar afspraken met klanten of andere dealers had.

Onder en op de bar van het restaurant lagen 3 bolletjes cocaïne, 3,5 gram cocaïne en 5,8 gram heroïne, noteerde de politie in de rapportage die aanleiding is voor de sluiting. Naast de gokkasten lag 500 euro op de grond, die een dealer waarschijnlijk had weggegooid toen de politie binnenkwam. Observaties bevestigden het beeld dat in de buurt al jaren over Ricardo’s Soul Food bestond: het restaurant was een drugshonk.

Ongebruikte keuken

Tijdens de inval waren 23 bezoekers in het eetcafé, maar niemand at iets en de keuken leek al een tijd niet gebruikt. Eén bezoeker had 45 methadonpillen bij zich. Vier bezoekers hadden volgens de politie opvallend veel geld bij zich. Zeven bezoekers hadden twee mobiele telefoons.

De burgemeester hoopt dat sluiting van het pand gedurende ervoor zal zorgen dat de zaak niet langer een grote aantrekkingskracht op dealers en verslaafden heeft.