Ria Verkruijzen hoopt dat een knappe woonkamer helpt om weer op te krabbelen

Ria Verkruijzen naast dochter Priscilla, die over de golden retrievers zegt: ‘Ik kreeg ze als puppy’s en was op slag verliefd. Ze hebben me door een moeilijke tijd heen gesleept.’ Beeld Eva Plevier

Ria Verkruijzen (61) en haar dochter Priscilla (22) leiden samen een rustig bestaan. Ze wonen in Amsterdam-Noord, in hetzelfde huis waar Verkruijzen in 1995 introk en Priscilla opgroeide. “We krijgen niet veel visite, maar dat vind ik wel prettig,” zegt Verkruijzen. Ze kreeg in 2001 een beroerte, zo’n negen dagen na de geboorte van Priscilla. Ze raakte verlamd aan één kant, kon niet goed praten en kreeg geheugenproblemen. Na jaren revalideren gaat het een stuk beter, maar ze heeft nog last van haar linkerhand en kan niet tegen al te veel drukte. “Als er te veel mensen bij elkaar zitten en door elkaar heen praten, dan kan ik het niet meer volgen.”

Voor Priscilla geldt eigenlijk hetzelfde: zij moet drukke plekken vermijden, omdat ze anders last krijgt van paniekaanvallen. “Dat gebeurde van de week nog in de bus. Het was te druk, we moesten op de knop drukken zodat ik kon uitstappen. Dan ga ik hyperventileren, mijn ogen gaan draaien. Eén keer was het zo erg dat ik pas bijkwam in het ziekenhuis.”

Gezin in tweeën gesplitst

Die paniekaanvallen zijn een overblijfsel van traumatische ervaringen tijdens Priscilla’s jeugd. Als tiener maakte ze seksueel geweld mee, ze liep weg van huis, en ze voelde zich nooit gesteund door haar vader. Ze vertelt dat toen haar ouders in 2017 uit elkaar gingen, zij de boodschap aan haar moeder mocht doorgeven dat haar vader wilde scheiden. “Nu heb ik al vier jaar niets van hem gehoord.” Ook de rest van het gezin is in tweeën gesplitst: de broer en zus van Priscilla hebben geen contact meer met hun moeder.

Ze vormen dus een klein maar hecht gezin met zijn tweeën – of met zijn vijven, als je de kat en twee golden retrievers meetelt. Vooral de honden hebben Priscilla goed gedaan. “Ik kreeg ze als puppy’s en was op slag verliefd. Het zijn mijn maatjes. Ze hebben me door een moeilijke tijd heen gesleept.”

De honden zorgen ervoor dat ze veel de deur uitkomen, elke ochtend komt de schoonzus van Verkruijzen een ‘bakkie koffie’ doen, en Priscilla werkt vier halve dagen in de week als mozaïekmaker bij Pantar (zie kader), een werkplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “We maken heel mooie dingen, zoals banken voor kinderen die ernstig ziek zijn, en stenen voor bij het graf.” Een reguliere baan kan ze nog niet aan vanwege haar paniekaanvallen. Haar moeder brengt en haalt haar met de bus naar de werkplaats. “Gewoon zodat er iemand bij is,” legt Verkruijzen uit. “Daar wordt ze rustiger van.”

Naam verandereren

De afgelopen jaren heeft Prisicilla (trauma)therapie gehad, maar dat zit er inmiddels op. “Het is nu aan mijzelf om alles te verwerken.” Eén ding zou daar enorm bij helpen, denkt ze: een nieuwe achternaam. Ze wil de naam van haar moeder aannemen, om het verleden definitief af te sluiten. Maar dat kost 835 euro.

Dat geld is er simpelweg niet. Verkruijzen lijdt, behalve aan de gevolgen van de beroerte, ook aan longziekte COPD en is daarom sinds 2001 volledig afgekeurd voor werk. Vroeger werkte ze als huishoudelijke hulp. “We hadden het helemaal niet slecht, en ook na mijn beroerte konden we nog goed leven dankzij het inkomen van mijn man. Maar toen hij vertrok, begonnen de moeilijkheden.”

Ze moeten nu zien rond te komen van haar uitkering en het inkomen van Priscilla. Of dat genoeg is? “Nee, zeker niet,” zegt Verkruijzen resoluut. “In de winter zet ik de kachel lager en ik doe zo goedkoop mogelijk boodschappen.”

Ook grote uitgaven zitten er voorlopig niet in – zoals een opknapbeurt voor de woning. Het behang van de muren is er op veel plekken half afgetrokken, de verf is afgebladderd en de isolatie laat te wensen over – ze hebben een koude winter achter de rug. Ook zouden ze een nieuwe bank kunnen gebruiken, en de schutting van de tuin is omver gewaaid. “Maar vooral het schilderen en behangen, dat willen we al heel lang. Maar we kunnen het niet betalen – en ik kan het helaas ook niet meer zelf doen.”

Mozaïekwerk van Pantar Het bedrijf Luc4me ontwerpt en produceert betonnen zitmeubels en andere objecten, waaronder banken met mozaïek. Dat mozaïekwerk wordt verzorgd door Pantar, een werk-leerbedrijf in Amsterdam en Diemen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het mozaïekatelier is één van de werkplaatsen; er is ook een houtwerkplaats, fietsenwerkplaats, techafdeling en naaiatelier. Luc4me brengt klanten in contact met kunstenaars, en hun ontwerpen worden vervolgens door de mozaïekmakers bij Pantar uitgewerkt. Vaak gaat het om sociale projecten, zoals een mozaïekbank voor een verzorgingstehuis voor mensen met dementie, een school of een buurtvereniging. Ook hebben verschillende Nederlandse gemeenten al een mozaïekbank in het straatbeeld opgenomen.

Annemieke Freitag-de Koster